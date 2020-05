“El resplandor” sigue cautivando

Se cumplen 40 años del filme de Stanley Kubrick

CIUDAD DE MÉXICO (Notimex).— “El resplandor” es una cinta estadounidense basada en la novela homónima de Stephen King, dirigida por el consagrado cineasta Stanley Kubrick, que se estrenó el 23 de mayo de 1980, por lo que hoy celebra 40 años.

La historia está centrada en el personaje Jack Torrance, interpretado por Jack Nicholson, y su familia, quienes durante el invierno se mudan a vivir al lejano “Hotel Overlook”, pues Torrance fue contratado para cuidar del mismo.

Una vez instalados, eventos sobrenaturales comienzan a ocurrir, al tiempo que un ente que habita en el lugar, posee el cuerpo del protagonista y lo empuja a asesinar a su familia.

Otro punto importante es “el resplandor”, una especie de don que su hijo Danny posee y con el que se comunica con un empleado del hotel que busca salvarlos.

Fue en 1977, cuando John Calley, un ejecutivo de Warner Bros, envió a Kubrick las pruebas de imprenta de lo que luego sería la próxima novela de Stephen King, quien ya gozaba de fama como autor de ventas, tras el éxito en taquilla de “Carrie” (1976), primera cinta basada en su trabajo.

Kubrick, tras darse cuenta del éxito de la cinta “El exorcista”, decidió “probar” en el cine de terror, por lo cual aceptó adaptar “El resplandor”, con la única condición de poder cambiar la novela para su versión fílmica.

Fue así como, de la mano de la guionista Diane Johnson, el propio King escribió el guión de la cinta, mismo que fue rechazado por Kubrick, pues pensaba que era una adaptación demasiado literal, además de sus prejuicios respecto al concepto de “la vida después de la muerte”, sin dejar de manifestar su entusiasmo con las posibilidades del texto.

“Era la primera vez que me leía hasta el final una novela de las que me enviaban con vistas a una posible adaptación cinematográfica. Me vi absorto en su lectura y me pareció que su trama, ideas y estructura eran mucho más imaginativas de lo habitual en el género de terror; pensé que de ahí podía salir una magnífica película”, dijo el cineasta al periodista Vicente Molina en entrevista con “El País” en 1980.

Una vez aceptado el guión, el rodaje se extendió durante catorce meses, debido a que el director se empeñó en grabar las escenas de manera cronológica, de acuerdo con el texto, además de que, en su búsqueda de la perfección, hubo escenas que se rodaron durante días enteros.

Esto se sabe gracias al documental “The Making Of The Shining”, filmado a la par por una de sus hijas, Vivian Kubrick, mismo que fue lanzado en DVD en 2007.

Una vez finalizado el largometraje, Stephen King manifestó su descontento, incluso mencionó a la cinta de Kubrick, como la peor de todas las adaptaciones cinematográficas de su obra, pues argumenta que la película le resta importancia a temas centrales de la trama, como la desintegración familiar, el alcoholismo del protagonista, pero sobre todo, que no se hiciera énfasis en la naturaleza sobrenatural de la conducta de Jack Torrance. Aún así es considerada una de las obras cumbres del género de terror en el cine.

De un vistazo

Fecha oficial

Aunque el 23 de mayo fue el estreno original de “El resplandor”, muchos consideran el 13 de junio como la fecha oficial, debido a que su primer estreno fue reducido a 50 salas de cine en Nueva York y Los Ángeles.

Entre las mejores

Treinta años más tarde, fue considerada entre las 11 mejores cintas de terror.