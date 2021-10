MÉRIDA.- La noche de este domingo la primera temporada de 'El Retador' llegó a su final, coronando a tres diferentes campeones en canto, baile e imitación.

La segunda disciplina de la noche fue la de canto, donde se vivió un momento de tensión ya que el campeón, el oaxaqueño Luis Adrián no estuvo sentado en su trono para defenderlo, pues dio positivo a covid-19.

En una transmisión pidió los jueces que lo dejaran competir desde el hotel en el que se encuentra aislado.

“Me siento muy mal, mi corazón está roto porque hace unos días me detectaron covid-19 y no sé qué pasó. Yo lleve todas las medidas de sanidad que me dijeron en la producción, de verdad me duele mucho porque yo quiero estar ahí, yo quiero cantar para ustedes'', dijo el cantante.