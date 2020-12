"El Señor Barriga" revela secretos de "Chespirito" (Vídeo)

"El Chavo del Ocho" es uno de los programas mexicanos que más popularidad ha tenido en todo el mundo.

A más de 40 años del último capítulo los fans siguen admirando a cada uno de sus personajes y actores.

En esta ocasión fue Edgar Vivar quien reveló algunos secretos.

Revelaciones

Todos estos detalles los liberó en una entrevista con el actor y conductor Omar Chaparro.

Ahí, "El Señor Barriga" comentó que después de enterarse, por los medios de comunicación, que El Chavo llegaba a su fin, sufrió de depresión.

Incluso, contó que le marcó a su amigo y jefe Roberto Gómez Bolaños para confirmar la noticia.

Te puede interesar: Édgar Vivar habla sobre su supuesto romance con "La Chilindrina"

"Me deprimí"

"Confieso que yo sí me deprimí. Sí me sentí. Le hablé a Roberto y me dijo "sí, además ya es tiempo, necesitamos unas vacaciones", contó.

Ante eso, no le quedó más de otra que aceptar el fin de una serie que lo llevó al éxito y lo posicionó como uno de los favoritos de toda América Latina.

No buscó fama

Otro de los comentarios que hizo Vivar, fue que Roberto Gómez Bolaños jamás quiso ser famoso, aunque alcanzó una fama internacional que lo siguió hasta el último de sus días.

Siempre declaró que él tenía la creencia de que el trabajo era lo que hacía reconocer a una persona.

Consecuencia del trabajo

"Él nunca buscó la fama y yo siempre he dicho que la fama debe ser consecuencia de tu trabajo, no tu finalidad, en el momento en que tú buscas la fama estás perdido, lo que te sustenta tu trabajo y lo que eres como individuo". declaró en dicho programa sorprendiendo a todos.

Le robaban

Otro de los temas que más causó controversia entre los seguidores de "El Chavo", es que confesó que durante las giras que tenían juntos, las personas se robaban su ropa del hotel en donde se hospedaban y también, que ganaba más dinero con esas visitas a otros países que por la serie misma.

Sin duda, "El Chavo del Ocho" es una de las series mexicanas que siempre serán recordadas y que será muy difícil que las lleguen a olvidar.

Con información de gluc.mx