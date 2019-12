El señor de la cara ‘seductora’ que inspiró muchos memes, murió

MÉXICO.— Sin lugar a dudas, esta es la era de los “memes” que surgen de personas virales, es decir, las que logran ser noticia por alguna situación ordinaria, pero con algún detalle en particular.

Es precisamente esta situación la que hizo que Gerry Alanguilan, el hombre con ‘cara de seductor’ se convirtiera en la imagen de cientos de memes.

Desafortunadamente, ahora esas imágenes chistosas serán su legado, pues se dio a conocer que ha muerto aunque las causas no se conocen.

Gerry Alanguilan, proveniente de San Pablo, Filipinas, compartió un video donde hacía divertidas muecas en múltiples ocasiones al tiempo que decía ‘Hey baby’.

Es a partir de ahí que se le denomino ‘cara de seductor’ o ‘cara de pervertido’.

Tiempo después, a alguien se le ocurrió ponerle música de fondo a la grabación original,del también conocido como ‘Komiker’, y el resultado fue convertirse en la inspiración de cientos de memes.

‘Careless Whisper’, del también fallecido cantante George Michael, fue el tema elegido para amenizar las muecas del ‘cara de pervertido’.

Para sorpresa de muchas personas, Gerry Alanguilan era un exitoso ilustrador que trabajó en la creación de cómics como X-Men, Wolverine y Los 4 Fantásticos.- Con información de Erizos.

This is Barry Windsor Smith (I realize that he needs reintroduction today) and he's coming out with something new next year! pic.twitter.com/DbRQSRkYhd