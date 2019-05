El significado de “Te quiero 3000” de Tony Stark

“Te quiero 3000”, es una de las frases pronunciada por Tony Stark, sin embargo, tanto fans como público en general han expresado desconocer el significado “oculto” de dicha frase.

El metraje de las 22 películas

Como los fans no han querido quedarse con la duda, varios decidieron ir en busca de una posible respuesta, sobre el tan llamativo número 3000.

Los seguidores más intrépidos han descubierto que podría hacer

referencia a la suma de todo el metraje de las 22 películas.

Desde la primera entrega de Iron Man en 2008, hasta el último filme de la Fase 3 del UCM, Spider-Man: Far from home, prevista para el próximo 5 de julio

Look at the total run time for all the MCU movies. “I love you 3000”. Can’t cope… #AvengersEndgame pic.twitter.com/A6nj6bGaNd