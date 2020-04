“El Sol” cumple 50 años

Con altas y bajas,la carrera de Luis Miguel es exitosa

Con más de 30 álbumes en su andar musical, 22 giras mundiales que le han permitido llegar a España, Sudamérica y Estados Unidos, más de 120 premios, entre ellos seis Grammy, y varias gaviotas y antorchas en el Festival de Viña del Mar, Luis Miguel Gallego Basteri, o solo Luis Miguel, nacido el 19 de abril de 1970 en San Juan, Puerto Rico, es una de las figuras más reconocidas de la industria musical a nivel internacional.

Hijo del cantautor español Luisito Rey, fallecido en 1992, quien se convirtió en el villano más famoso de México por la manera en la que fue representado en la serie biográfica del cantante, y Marcela Basteri, quien desapareció en 1986, Luis Miguel creció entre España, Estados Unidos, Venezuela, Italia y México, siendo este último, el país en el que inició su carrera en la década de 1980.

Con el paso de los años, se ha asegurado que la carrera de Luis Miguel comenzó con su presentación en la boda de la hija del expresidente de México, José López Portillo, en 1981; el acontecimiento ocurrió a raíz de la relación de amistad que el padre del cantante mantenía con el general Arturo Durazo Moreno, jefe del departamento de Policía y Tránsito del entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México.

Los sonidos característicos de una balada romántica con la voz de un niño en plena infancia, dieron como resultado “1+1 = 2 Enamorados”, tema que, además de representar su debut en la escena musical, también se convirtió en su primer éxito, y “Un Sol”, estrenado en 1981, fue el primer álbum de estudio en la carrera de quien más tarde recibió el apodo de “El Sol”.

Su imagen angelical y su presencia y seguridad al cantar, ya le auguraban un gran éxito a Luis Miguel, quien para 1982 estrenaba “Directo al corazón”, y con la firme intención de continuar en ascenso, en 1983, llegó “Decídete”, álbum en el que los cambios en su tono de voz, derivados del crecimiento, eran evidentes, sin embargo, le daban un satisfactorio recibimiento entre el mercado adolescente gracias a “No me puedes dejar así”, y al tema homónimo del material discográfico.

Primer Grammy

En víspera de sus 15 años llegó el primer premio Grammy para “El Sol”, quien en 1984 estrenó su álbum “Palabra de honor”, del cual se desprendió el tema “Me gustas tal como eres”, mismo que interpretó al lado de la cantante y actriz escocesa Sheena Easton; el tema los hizo acreedores al gramófono dorado en la edición número 27 de los premios, realizada el 26 de febrero de 1985 en Los Ángeles, California.

Los años 1984 y 1985 resultaron grandes para el artista, había colocado los temas “La chica del bikini azul”, “Palabra de honor” y “Muñeca rota”, entre los más exitosos de su cuarta producción discográfica, y debutó en el séptimo arte con la cinta “Ya nunca más” (1984), en la que compartió créditos con figuras de la cinematografía nacional como Gonzalo Vega, Sergio Kleiner y Luis Manuel Pelayo.

Siguió “Fiebre de amor” (1985), cinta dirigida por René Cardona Jr., en la que compartió créditos como protagonista con Lucero; juntos se encargaron de interpretar la banda sonora de la historia, la cual fue filmada en el puerto de Acapulco. Luis Miguel es una estrella en la película y Lucero funge como su admiradora.

Ambas producciones resultaron un gran éxito en las salas mexicanas, tanto por la imagen de Luis Miguel como su participación en la música de cada pieza, sin embargo, aquel paso por la pantalla grande fue breve, empero, recordado por sus fanáticos, quienes al igual que el artista, se encontraban en el último jalón de la adolescencia y los guiños a la juventud.

Entre los 17 y 18 años, Luis Miguel cimentaría los que hoy son identificados como los grandes éxitos de su carrera; en “Soy como quiero ser”, álbum lanzado en 1987, el mundo conocería los temas “Ahora te puedes marchar”, “Cuando calienta el sol” y “Eres tú”, en tanto que para su sexta producción discográfica, “Busca una mujer”, vendrían “Fría como el viento”, “Culpable o no”, “La incondicional” y otros cuatro sencillos.

La imagen de “El Sol” cambió, en sus portadas , ahora aparecía bronceado y con el torso descubierto; aquel periodo le permitió disfrutar de varias nominaciones al Grammy, y aunque eso parecería lo mejor que a un joven cantante podría pasarle, para Luis Miguel el éxito no era más importante que el amor, pues fue por esos años que conoció a Mariana Yazbek.

La fotógrafa y bailarina Mariana, al igual que Luisito Rey, se convirtió en uno de los personajes más importantes en su vida de acuerdo con lo que el mismo Luis Miguel decidió mostrar de su vida en su serie biográfica.

“Estoy muy contenta de haber tenido la oportunidad de vivir una parte muy buena y muy amorosa de la historia”, destacó Mariana a medios de comunicación, en marzo de 2019, y recordó cuando filmó el video oficial de “Cuando calienta el sol”, en el que Luis Miguel ya optaba por un discurso enteramente juvenil.

Aunque para los seguidores de la bioserie, Mariana fue el gran amor en la vida de Luis Miguel, en el corazón del intérprete ocuparon un lugar transitorio, pero especial, Lucía Méndez, la cantante estadounidense Mariah Carey, Sofía Vergara, Isabella Camil, Mirka de Llanos, Daisy Fuentes, sin embargo, fue con la actriz y cantante Aracely Arámbula con quien procreó a sus dos hijos, sin dejar pasar que en 1989 nació su hija Michell Salas, de su relación con la actriz Stephanie Salas.

Recién cumplidos los 20 años, Luis Miguel se sumergía en un nuevo material discográfico, “20 años”, el cual le dio nuevos éxitos como “Entrégate”, “Tengo todo excepto a ti” y la adaptación al español, hecha por Juan Carlos Calderón, del tema “Blame It on the Boogie”, “Será que no me amas”, una canción de cuatro minutos y ocho segundos, que le trajo grandes resultados.

Nuevo género

Bajo la producción del compositor Armando Manzanero, y de la mano de su disquera, el cantante exploró en un nuevo género para su material discográfico “Romance”, de 1991, en el que conjuntó 12 temas emblemáticos del bolero y de figuras importantes como el propio Manzanero, Roberto Cantoral, José Antonio Zorilla, María Grever, Emma Elena Valdemar, Luis Demetrio y César Portillo de la Luz.

“América y en vivo”, “Aries”, “Segundo romance”, “El concierto”, “Nada es igual”, “Romances” y “Amarte es un placer”, fueron las siguientes producciones que lanzó Luis Miguel entre 1992 y el año 2000, en ese periodo también se embarcó en las giras “Romance: En vivo”, “Aries Tour”, “Segundo Romance Tour”, “El concierto Tour”, “Tour América 1996”, “Romances Tour” y “Amarte es un placer Tour”.

En ese periodo, Luis Miguel vivió el episodio que, en sus palabras, fue como volver a nacer; el 18 de noviembre de 1995 el avión en el que viajaba el intérprete, con destino a Guadalajara, tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia, situación que puso en peligro en su vida; por la noche el cantante se presentó en el Estadio Tres de Marzo ante 30 mil personas, esto como parte de “El concierto Tour”.

Entrados a 2000 y hasta 2020, Luis Miguel ha lanzado menos álbumes de los que realizó entre 1981 y 1999; de sus ocho producciones, dos se enfocaron en temas patrióticos “México en la piel”, de 2004, y “¡México por siempre!”, de 2017; mientras que realizó una producción con adaptaciones de villancicos clásicos estadounidenses, titulada “Navidades”, en 2006.

En la actualidad, es común escuchar varios temas de esos tres álbumes en festividades como el Día de la Independencia en México o en la temporada decembrina, sin embargo, fue el álbum “No culpes a la noche”, el que dio nuevos bríos a su carrera, pues presentó versiones modernas de temas como “Será que no me amas” y “Como es posible que a mi lado”, que convirtió en canciones emblemáticas en la década de 1990.

Con el paso del tiempo, los problemas de salud comenzaron a aquejar la vida de “El Sol”, quien en 2015 canceló algunas presentaciones en Estados Unidos y México, debido a un cuadro de rinofaringitis, padecimiento que le afectó las vías respiratorias, la faringe y cavidades nasales; por lo anterior, sus médicos le recomendaron guardar reposo.

Entre 2018 y 2019, tras una serie de eventos que lo llevaron a tener desencuentros con los encargados de audio en sus conciertos, medios de comunicación reportaron que Luis Miguel padecía tinnitus, un zumbido permanente que se presenta en el sistema auditivo por la exposición a ruidos fuertes que puede desencadenar en problemas más graves.

Aún con lo anterior, “El Sol” salió avante para la “Gira México por siempre”, con la que realizó más de 150 conciertos, entre América y Europa, con los que llegó a 78 ciudades, la misma cantidad de recintos y 75 países, mientras que con el álbum “¡México por siempre!”, que originó la gira, se llevó el Grammy en la categoría Mejor álbum regional mexicano y texano.

Indudablemente, Luis Miguel es un ícono de la música en español que, tanto por su calidad vocal como por lo poco que le gusta compartir su vida privada y lo mucho que interesa, consiguió tener el ojo puesto de millones de personas que lo apoyarán hasta el último día.

Es precisamente sobre su vida personal que Luis Miguel ha preferido guardar la distancia del ojo público, sin embargo, en 2018 la plataforma de streaming Netflix estrenó “Luis Miguel”, la serie, una producción basada en su vida y autorizada por el mismo cantante; la primera temporada contó con 13 episodios que relataron desde sus inicios en la escena musical, su relación con Luisito Rey, el amorío con Mariana Yazbek, la imagen de su madre y el vínculo con Arturo Durazo Moreno.

A fin de cuentas, Luis Miguel cumple 50 años de vida, y casi 40 de carrera musical (38 desde su primer disco), sigue consiguiendo mantenerse en boca de todos y ser seguido por personas de todo el planeta, a pesar de los altos y bajos.— EFE Y NOTIMEX

