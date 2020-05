El “Star Wars Day” si se celebrará, pero de manera virtual

MÉXICO.— Este año el evento por el "Día de Star Wars" se adapta a nuevas formas para poder llegar al público.

Y en medio del aislamiento global obligado por el coronavirus, los fanáticos de la franquicia podrán disfrutar de la celebración gracias a la tecnología.

Dos días para celebrar el “May the 4th Be With You”

Este “May the 4th Be With You”, es decir, este 4 de mayo, los fanáticos de la saga podrán celebrar el "Star Wars day" con una convención digital de dos días.

Además de eventos virtuales, películas, debates con escritores y actores de doblaje, entre otras cosas más.

Los organizadores de la Comic Con de Nueva York y la celebración de la Guerra de las Galaxias, ReedPop, decidieron llevar a cabo el evento digital denominado An online Revelry: May the 4th Be with you and Revenge of the 5th, de acuerdo a información de The Hollywood Reporter.

We’re celebrating Star Wars in a big way next week. Tune in for movies, trivia, interviews with celebrities & authors, and live gaming! Visit https://t.co/c5NZPvJsGX for the full schedule.



See you on #Maythe4th, Padawan! pic.twitter.com/2SueXDD3tr — New York Comic Con (@NY_Comic_Con) April 29, 2020

En el que se contará películas y episodios de Star Wars: Rebels, así como sesiones de preguntas y respuestas.

También habrá un debate en el que participarán scritores y actores de doblaje, trivias, juegos y otras actividades más para que los fanáticos la pasen bien este el “May the 4th Be With You” pese a la situación que se vive.

Para unirte a esta celebración no olvides entrar al sitio oficial de Star Wars y a sus cuentas en redes sociales como Twitter, Instagram y Facebook.

