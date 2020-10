El testamento de Silvia Pinal incluye en su herencia a los mexicanos

CIUDAD DE MÉXICO.- Luis Enrique Guzmán, hijo de Silvia Pinal y Enrique Guzmán, asegura que él no busca quitar a sus hermanas, Alejandra y Sylvia, del testamento de la primera actriz.

"No me interesa el testamento de mi madre, ni he hablado con ella al respecto. Mis hermanas y yo nos llevamos muy bien y no tenemos problemas entre nosotros", comentó Luis Enrique en el programa de espectáculos "De Primera Mano".