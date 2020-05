Karla Panini rompe el silencio y se defiende de los ataques con un vídeo

Luego de que se difundió el audio que demuestra que Karla Panini traicionó a su "amiga" Karla Luna, la primera rompió el silencio y uso sus redes sociales para comentar la situación.

Karla Panini no se quedó callada tras los ataques que recibió luego de que la familia de Karla Luna reveló las pruebas y envió un mensaje a todos sus “haters”.

“Como que siento que no hay nada que decir y nada qué hablar. Y ahí me traen de tema como si yo fuera algo muy importante, la neta no. Soy cero importante, y la neta ni al caso cuando hay noticias mucho más importantes en este momento”.