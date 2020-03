El Vive Latino continúa en pie

Cancelan firmas de autógrafos y presentaciones

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal y Notimex).— En medio del ambiente de emergencia tras la declaración del coronavirus como pandemia, el festival de rock más importante de Iberoamérica, el Vive Latino, sigue en pie, pero al menos 12 artistas cancelaron su participación hasta el anteayer viernes.

A través de sus redes sociales, el festival anunció que se cancelarán las firmas de autógrafos como medida de higiene.

“Como parte de las medidas de higiene y seguridad para esta edición, las firmas de autógrafos no se llevarán al cabo. Agradecemos su comprensión y esperamos que disfruten de #VL20”.

Ante la pandemia, los organizadores del evento han comentado que tomaran medidas preventivas para no propiciar la propagación del coronavirus en coordinación con el Gobierno de Ciudad de México.

La agrupación escocesa Mogwai, la cual tenía agendado tocar hoy, hizo pública la cancelación de su espectáculo, a consecuencia del riesgo que implican los viajes internacionales.

En sus redes sociales Mogwai expresó: “Lamentamos anunciar la cancelación de nuestra presentación en Vive Latino en Ciudad de México, debido a los riesgos actuales de viajes internacionales asociados con Covid-19”.

La banda tenía programado presentarse durante el segundo día de actividades del Vive Latino en el escenario titulado Telcel, a las 10:55 y hasta las 11:55 de la noche, antecediendo al espectáculo de la agrupación de regional mexicano Los Tucanes de Tijuana.

“Lamentamos decepcionar a cualquiera que estuviera planeando vernos en el festival, pero esperamos regresar a México en el futuro tan pronto como sea posible”, profundizaron los intérpretes de “Heard About You Last Night” y “No Medicine for Regret”.

“Algunas noticias decepcionantes, aunque inevitables. Lo siento, amigos”, sostuvo Stuart Braithwaite, integrante de la agrupación de post rock al lado de Dominic Aitchison, Martin Bulloch y Barry Burns.

Síguenos en Google Noticias