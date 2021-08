El yucateco David Salomón rompe en llanto al mencionar a su madre

Su chorizo, el más mencionado en redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO.- El yucateco David Salmón vivió un emotivo momento en el segundo episodio de "MasterChef Celibrity", que lo llevó a derramar unas cuantas lágrimas al mencionar a su madre.

Y es que el diseñador de moda tuvo que enfrentarse al reto de eliminación, que consistía en la elaboración de un chorizo. Para el último reto reto los participantes, entre ellos Aida Cuevas y Jimena Pérez ‘La choco’, eligieron con dados la proteína con la que trabajarían y el color de su chorizo.

David Salomón no comparte la receta, pero agradece

Con un chorizo verde, David Salomón lloró al recordar a sus padres, pues se inspiró en ellos y sus raíces libanesas para preparar su embutido, pero también se ganó el reconocimiento de los chefs, quienes aseguraron que el platillo estuvo delicioso.

¡A @davidsalomonr se le salieron las lágrimas al presentar su platillo! ✨🥰 Y Patricia Navidad rebasó las expectativas de @elchefherrera creando un chorizo duro, grande, aceitoso... 🔥🍴#CasinoMasterChef pic.twitter.com/de1ayxQgyK — MᴀsᴛᴇʀCʜᴇғ Cᴇʟᴇʙʀɪᴛʏ (@MasterChefMx) August 28, 2021

Nuestras mamás son lo máximo! Y siempre emociona recordarlas… no? #MasterChefCelebrityMx https://t.co/BB9DFHVrYX — DAVID SALOMON (@davidsalomonr) August 28, 2021

Fue tal la sinceridad de los buenos comentarios, que varios internautas no dudaron en preguntarle sobre la receta al yucateco, que no tardó en agradecer a los seguidores por el apoyo y no dejar de hablar "de mi chorizo".

Finalmente el expulsado de la noche fue el actor Jorge Aravena, quien no logró entregar un embutido como los jueces gastronómicos lo habían pedido.