Eleazar Gómez: Danna Paola y otras novias que vivieron violencia (vídeos)

MÉXICO.- Un juez de control vinculó a proceso al actor José Eleazar Gómez Sánchez por el delito de violencia familiar equiparada, así lo informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

En un comunicado, la dependencia capitalina informó que el juez de control le impuso la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que permanecerá dos meses en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte mientras concluye la investigación complementaria.

Eleazar Gómez y su relación con Stephanie Valenzuela

José Eleazar Gómez Sánchez, de 34 años de edad, fue detenido en su domicilio de la calle Arkansas, en la colonia Nápoles, tras ser denunciado por Stephanie Valenzuela, una modelo y también actriz de origen peruano.

De acuerdo con las declaraciones de la víctima, el actor la insultó y amenazó, y luego la aventó a una cama y la golpeó después de pedirle matrimonio. La mujer logró escapar y solicitar ayuda. Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron al lugar y detuvieron al agresor, para ponerlo a disposición del Ministerio Público.

Vanessa López confirma violencia de Eleazar

Vanessa López, expareja de Eleazar Gómez, no solo se solidarizó con Tefi Valenzuela, sino que habló sobre la tormentosa relación que vivió al lado del actor durante 10 meses y que, cuenta, pudo terminar a tiempo antes de que pasara un problema mayor.

"Me solidarizo con Tefi, por lo que vivió, porque sé que no la está pasando nada bien; pues una agresión por muy mínima que sea no debe callarse, ya que luego puede tener consecuencias muy graves", dijo Vanessa, en un video que compartió en sus redes. Incluso comentó que en su momento mucha gente pensó que ella solo buscaba fama al hablar sobre la violencia física y verbal a la que estaba expuesta al lado del actor; sin embargo, dejó en claro que ella jamás jugaría con un tema tan delicado.

Eleazar y su pleito con Danna Paola

Eleazar Gómez inició una relación con Danna Paola cuando grababan la telenovela “Atrévete a Soñar”, pero fue secreta porque ella tenía 14 y él 24 años.

Fue hasta 2013 cuando la relación se hizo pública en la obra Wicked, en la que participaba Danna Paola y salieron a la luz diversas noticias sobre los celos tóxicos de Eleazar. La revista TVyNovelas captó a la pareja discutiendo afuera del cine.

“La pinche put… de mierda. Eres una perr...”, le dijo Eleazar Gómez a Danna Paola.

Eleazar Gómez y Gaby Ruiz

La integrante de Acapulco Shore dijo que Eleazar Gómez era bipolar y que, aunque nunca le puso una mano encima, sí era un hombre bipolar e inmaduro.

Jeanette Karma se suma a las demandas en contra de Eleazar

En entrevista para Venga la Alegría, Jeannette expresó que fue víctima de violencia física, verbal y psicológica.

“Quiero que se imaginen lo que yo viví por un año y medio. De hecho me decidí que también lo voy a denunciar", reveló en exclusiva para dicho programa.

Luego de la vinculación a proceso, la FGJ-CDMX agregó que durante esta administración, no se permitirán las agresiones a mujeres y se procesará y castigará dentro del marco del derecho a cualquier agresor, sin importar quien sea. José Eleazar Gómez Sánchez, de 34 años de edad, fue detenido en su domicilio de la calle Arkansas, en la colonia Nápoles, tras ser denunciado por su pareja, una modelo y también actriz de origen peruano.

Aquí: Firme Stephanie Valenzuela contra Eleazar Gómez