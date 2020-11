Eleazar Gómez es detenido por golpear e intentar estrangular a su novia

El actor se encuentra detenido en las instalaciones de la Fiscalía de la Alcaldía de Benito Juárez.

MÉXICO.— Eleazar Gómez, actor de varias populares telenovelas de Televisa, fue detenido por golpear e intentar estrangular a su pareja, la modelo Stephanie Valenzuela.

De acuerdo con los primeros reportes, fueron los vecinos los que solicitaron ayuda a la policía luego de escuchar los gritos de auxilio de la modelo.

Gómez, quien se encuentra en el proyecto televisivo de "La Mexicana y el Güero " se encuentra detenido en las instalaciones de la Fiscalía de la Alcaldía de Benito Juárez.

Eleazar Gómez ya había sido tachado de violento. Anteriormente se dio a conocer un vídeo en el que se muestra cómo agrede a Danna Paola, quien en el 2014 era su novia.

En aquel clip, el actor y la cantante acudieron a un cine de la Ciudad de México, y pese a estar en público, él la empuja mientras discuten.- Con información de Sin Embargo.

No me sorprende para nada que Eleazar Gómez esté detenido por golpear a una mujer, era de esperarse de una persona que anduvo con una menor de edad (Danna Paola) y no la bajaba de "Puta" a sus 13 años y la insultaba en la calle. QUE TIPO TAN PATÉTICO! pic.twitter.com/a8602Ro9KS