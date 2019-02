Elenco de “Roma” baila al ritmo de Juan Gabriel en fiesta de “Vanity Fair”

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Luego de la tensión de la premiación, el elenco de la película “Roma” bailó al ritmo de Juan Gabriel en fiesta de “Vanity Fair”, celebrando las tres estatuillas doradas que se llevó a casa Alfonso Cuarón.

Y es que como manda la tradición, tras la premiación de los Oscar a lo mejor del cine mundial, llega la fiesta de “Vanity Fair” que ofrece para todas las estrellas.

Así que mientras unos hacían vida social con sus compañeros, lo mexicanos en la pista bailaban y cantaban a ritmo de Juan Gabriel con “No tengo dinero.”

En el video que subió el director y guionista nominado al Oscar, Barry Jenkins, quedo admirado por el ambiente que los mexicanos armaron.

“Di lo que quieras sobre ganar y perder y esto y aquello, pero… TANTO amor y celebración aquí entre el ⁦ equipo de @ROMACuaron, viva 🇲🇽”, escribió el guionista al compartir un vídeo de todo el elenco bailando.

Say what you will about winning and losing and this and that but… SOOOOOOO much love and celebration here amongst the ⁦@ROMACuaron⁩ team, VIVA 🇲🇽🙏🏿♥️🙌🏿 pic.twitter.com/lP4q5CoNqO

— Barry Jenkins (@BarryJenkins) 25 de febrero de 2019