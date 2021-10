La muerte del joven actor Octavio Ocaña causó conmoción en el mundo del espectáculo, pero en especial en el elenco de Vecinos, serie de comedia donde durante varios años dio vida a Benito, el hijo de la familia Rivers.

"Estoy con el corazón destrozado", "Nos dejas muy tristes a todos" y "Frustración y dolor…" son algunos de los mensajes que escribieron en redes sociales actores y la producción de Vecinos.

"Estoy con el corazón destrozado por tu partida. Mi más sentido pésame a tu querida familia.Descansa en paz Octavio de mi corazón", señaló Ana Bertha Espín, quien interpreta a Lorena Ruiz de Ríos, la madre de Benito.

Estoy con el corazón destrozado por tu partida. Mi más sentido pésame a tu querida familia.Descansa en paz Octavio de mi corazón.💔💔💔😭😭 — Ana Bertha Espin (@Anaberthaespin) October 30, 2021

Liz, novia de Benito, se despide de Octavio Ocaña

Talitha Becker, quien en las temporadas más recientes de Vecinos interpreta a Liz, novia de Benito, afirmó que “Mi corazón está en pedazos. Te extrañaré por siempre mi Octavio…"

"Gracias por cada momento que pasamos juntos… Por ser mi amigo, por tantas risas… No tengo palabras en este momento para expresar mi dolor”, sostuvo.

Gracias por ser mi amigo. Por cada sonrisa, por cada plática … te extrañaré por siempre pic.twitter.com/SOV1JlfZkM — Talitha Becker (@talithabeckerr) October 30, 2021

Cabe señalar que quien hasta ahora no se pronuncia sobre el tema en redes sociales es César Bono, intérprete de Frankie Rivers, padre de Benito.

En cambio, de los primeros en pronunciarse fue Eduardo España, intérprete de Germán Martínez, el portero:

"Estamos deshechos. No puedo dormir, no paro de llorar y temblar. Q.E.P.D. Octavio Ocaña, nuestro queridísimo Benito en #Vecinos Mis condolencias para sus padres y hermanas".

Estamos deshechos. No puedo dormir, no paro de llorar y temblar. Q.E.P.D. Octavio Ocaña, nuestro queridísimo Benito en #Vecinos Mis condolencias para sus padres y hermanas. Un fuerte abrazo lleno de amor. Gracias por tantas risas y por compartir tu angelote. — Eduardo España (@laloespana) October 30, 2021

"Un fuerte abrazo lleno de amor. Gracias por tantas risas y por compartir tu angelote".

Mayrin Villanueva, Silvia Olvera de San Román en la serie, "la solterona del edificio", señaló lo siguiente:

"Frustración. Dolor, no me puedo quitar esa cara de Alegría , nos lleno esa vida ,tus carcajadas, bromas, esa energía en cada programa, tú genuino carisma y talento!!! Que falta nos harás !!vuela alto Octavio !! Un abrazo y todo mi Amir para la familia".

Frustración , Dolor, no me puedo quitar esa cara de Alegría , nos lleno esa vida ,tus carcajadas , bromas,esa energía en cada programa, tú genuino carisma y talento!!! Que falta nos harás !!🙏🏼vuela alto Octavio !! Un abrazo y todo mi Amir para la familia 🙏🏼 — Mayrin Villanueva (@MayrinVillanew) October 30, 2021

"La violencia nos arrebató a Benito"

Eugenio Derbez, productor ejecutivo de la serie, escribió en Twitter una fotografía de Octavio Ocaña cuando comenzaba en la serie y escribió:

"La violencia una vez más nos arrebató a uno de los nuestros. Octavio desde niño se ganó el corazón de muchos mexicanos".

La violencia una vez más nos arrebató a uno de los nuestros. Octavio desde niño, se ganó el corazón de muchos mexicanos. Me uno a todas las voces que exigen justicia para él y su familia. A sus papás y hermanas les mando un abrazo fraterno. Descansa en paz #Benito . 🖤 pic.twitter.com/uTwp0W0Mv7 — Eugenio Derbez (@EugenioDerbez) October 30, 2021

"Me uno a todas las voces que exigen justicia para él y su familia. A sus papás y hermanas les mando un abrazo fraterno. Descansa en paz #Benito".

Te puede interesar: Plantaron la pistola y el alcohol, asegura el padre de Octavio Ocaña

Elías Solorio, el productor de la comedia familiar, señaló:

"No lo puedo creer. Descansa en paz , mi querido Octavio. Nos dejas muy tristes a todos los que te conocimos. Buen viaje, Benito".

#Vecinos gracias a todos por sus mensajes, nos parte el corazón la noticia 💔



Descansa en paz querido Octavio Ocaña, siempre serás nuestro Benito 🤍 pic.twitter.com/SkNI7kXJIQ — Vecinos (@Vecinosoficial) October 30, 2021

Daniela Perea, Alejandra López Pérez en Vecinos, calificó a Octavio Ocaña como "un actor fuera de serie":

"No puedo creerlo. Se me amontonan las lagrimas en la garganta y no salen porque aún no puedo creerlo".

No puedo creerlo. Se me amontonan las lagrimas en la garganta y no salen porque aún no puedo creerlo.

Tuve el placer de conocerlo desde que era un niño, un actor fuera de serie.

Todo mi cariño y un abrazo enorme y solidario para su familia.

Descanse en paz Octavio Ocaña. — Danny Perea (@DanielaPerea) October 30, 2021

"Tuve el placer de conocerlo desde que era un niño, un actor fuera de serie. Todo mi cariño y un abrazo enorme y solidario para su familia. Descanse en paz Octavio Ocaña".

¿Cómo murió Octavio Ocaña, Benito?

De acuerdo con versiones no oficiales, el actor habría sido baleado mientras viajaba en su camioneta tras una persecución en la colonia Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

El vehículo del actor se habría impactado, tras una persecución, contra una torre de electricidad en la autopista Chamapa-Lechería a la altura de la caseta de Lago de Guadalupe.

Lee también Fiscalía halla disparos en el techo de la camioneta que conducía Benito de "Vecinos"

Según versiones, Octavio Ocaña no habría atendido a la indicación de las autoridades de detener el vehículo.

Se desconoce la causa que originó la persecución y las primeras versiones señalan que los ocupantes de la camioneta portaban un arma.

Sin embargo, hay versiones encontradas y dudas entre internautas por imágenes que contradicen versiones de autoridades.