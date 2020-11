Eligen a Selena Gómez para llevar al cine la historia de una montañista

LOS ÁNGELES (EFE).— Selena Gómez interpretará en el cine a la montañista Silvia Vásquez-Lavado, la primera peruana que alcanzó la cima del Everest.

Elgin James (cocreador de la serie “Mayan’s M.C.”) será el encargado de escribir y dirigir la película, que contará con la ganadora del Óscar Donna Gigliotti como productora.

La cinta, titulada “In The Shadow Of The Mountain”, se basa en las memorias de Silvia Vásquez, que se convirtió en la primera mujer homosexual que coronó las siete cumbres del desafío “Seven Summits” (las cimas más altas de cada continente, incluida la Antártida).

Silvia, víctima de la violencia sexual de niña, relató en 2016 cómo los abusos que sufrió entre los 6 y 8 años la llevaron a querer estar en las montañas porque, como descubrió después de coronar los primeros picos, le “empezaron a dar seguridad” y “unos sentimientos de protección que nunca antes había sentido.

Aquel año llevó a un grupo de jóvenes mujeres supervivientes de violencia sexual de San Francisco y de Nepal al Everest para ayudarlas a encontrar “la fuerza y la confianza” que ella descubrió años atrás.