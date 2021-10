Elimina YouTube polémico vídeo de J Balvin: "Perra"

Por considerarlo un contenido que promueve la misoginia y machismo, la plataforma de vídeos retiró el videoclip.

MÉXICO.— J Balvin nuevamente está envuelto en la polémica, ahora por su canción llamada "Perra" y la cual varias personas señalan que es un tema que promueve el machismo, sexismo, misoginia y violencia de género. Sin embargo, lo que generaría más polémica sería el videoclip de dicho sencillo.

Debido a la gran cantidad de mensajes en contra del reciente vídeo del colombiano, la plataforma de YouTube decidió retirar el controversial material.

Te puede interesar: J Balvin responde a Residente: "Sal y perrea"

"Perra" de J Balvin solo generó enojo y críticas

El cantante, en reiteradas ocasiones, ha presumido el éxito obtenido a tan solo segundos después de la publicación de un nuevo tema o videoclip, pero en esta ocasión su canción "Perra" no ha tenido gran recibimiento.

Por el contrario ha causado molestia e indignación, pero no solo de fans e internautas, también figuras políticas como Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta y canciller de la República de Colombia, quien emitió un comunicado en el que reiteró su rechazo a esta canción.

"El cantante lleva a dos mujeres afrodescendientes amarradas con cadenas del cuello y arrastrándose por el piso como animales o esclavas", señaló la canciller de la República de Colombia, quien indicó que la letra de la canción contiene "directas y abiertas expresiones sexistas, racistas, machistas y misóginas que vulneran los derechos de las mujeres".

Ven lo que causa la "música" de J Balvin. Para que entiendan, así tal cual está este man en su video 'Perra', así mismo llegó un extranjero a Medellín a usar a una mujer de la misma manera. Definitivamente él logra que así nos vean en el exterior. pic.twitter.com/Qw7vaLqlv5 — Alejo Barragán S. (@ALEJOBARRAGANS) October 10, 2021

Pero la vicepresidenta de la República de Colombia no sería la única, la activista feminista Florence Thomas señaló que ni siquiera pudo terminar de ver el videoclip por sus referencias racistas. Asimismo, señaló que J Balvin incita y justifica la violencia de género, además de que existe una cosificación del cuerpo de la mujer en el audiovisual.

"En esa canción, llamada Perra, él no va a hablar de la hembra del perro, el mejor amigo de los humanos. No, habla en el sentido de ‘zorras, de put#$, de perras’. Arrodilla a las mujeres, que además son afrodescendientes, y les pone un bozal, denotando un racismo impresionante. Es muy difícil soportar ese vídeo [...] Debería haber una sanción social, porque yo no había visto un nivel de violencia simbólica así", señaló la activista.

Te puede interesar: J Balvin defrauda a sus fans por vídeo "muy satánico"

¿Qué dice J Balvin sobre la controversia que generó con "Perra"?

Aunque el vídeo fue eliminado de YouTube, aún se encuentra disponible otro clip con el audio y letra de la canción.

Hasta el momento J Balvin no se ha pronunciado al respecto, no obstante, no sería la primera vez que tras una gran polémica aseguré que se ha equivocado.

Te puede interesar: J Balvin arremete contra los Latin Grammy y llama a 'boicot'