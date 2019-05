Ellen Degeneres habla del abuso que sufrió por parte de su padrastro

Ellen Degeneres rompió el silencio

La conductora Ellen DeGeneres habló por primera vez sobre el abuso que sufrió por parte de su padrastro cuando solo tenía 15 años. Ellen compartió su historia con la esperanza de que su voz ayude a visibilizar y proteger a otras mujeres.

Su padrastro, un hombre malvado

Durante su última aparición en el programa My Next Guests Needs No Introduction con David Letterman, la conductora dijo que su padrastro era un “hombre muy malo”.

Degeneres reveló que su mamá tenía cáncer de mama y tuvieron que extirparle uno de los senos, razón por la que el hombre abusó de ella.

“Cuando mi mamá estaba fuera de la ciudad me dijo que le había sentido un bulto en el pecho y que no quería preocuparla pero que también necesitaba sentir el mío”, explicó.

Frustrada consigo misma

Asimismo, Ellen dijo que está enojada por no haber hablado en su momento. “Es una historia realmente horrible, y la única razón por la que voy a entrar en detalles es porque quiero que otras chicas no dejen que alguien haga eso”.

“Nosotras simplemente no sentimos que valemos la pena, o tenemos miedo de tener una voz, y de decir que no”, le narró a Letterman.

“Esa es la única razón por la que creo que es importante hablar sobre eso porque hay muchas chicas jóvenes y no importa la edad que tengas. Cuando veo que las personas hablan, especialmente ahora, me enoja cuando no se le cree a las víctimas porque simplemente no inventamos cosas. Hay muchos hombres que se salen con la suya“.

Cabe destacar que Ellen ya había mencionado el abuso, pero esta es la primera vez que detalla la situación.- Con información de Elle