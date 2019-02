CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).- Ellen Page se pronunció molesta a que Chris Pratt hable de su comunidad religiosa, ya que esta excluye a las personas de la comunidad LGBTQ.

El conflicto nació en el programa “The Late Show”, donde el actor se encontraba promocionando su nueva película “LEGO 2”, y habló sobre su vida en la agricultura, pero lo que llamó la atención de la actriz fue que Stephen Colbert le preguntara acerca de su dieta, pero la conversación dio un giro y terminó en una polémica religiosa.

Pratt comentó que participó en un programa de 21 días, a través de su iglesia, llamado “Daniel Fast”, y citó que el pastor lo inspiró a realizarla.

Además añadió que puede manejar la presión de la fama gracias a una de las frases que su líder espiritual le dice: “Si el foco que brilla sobre ti es más brillante que la luz que está dentro de ti, te matará”, comentó.

El actor es parte de la iglesia Hillsong que fue fundada en Australia y con sedes en Nueva York y Los Ángeles.

Varias celebridades como Kylie Jenner y Justin Bieber pertenecen a ella. Pero en el 2015, en la Gran Manzana, el líder de dicha estructura espiritual fue criticado por comentar que la homosexualidad es un pecado.

Es por esto que la actriz de “Juno”, “El Origen”, My Days of mercy”, entre otras cintas más, se molestara con el actor de “Guardianes de la Galaxia” por hablar sobre su institución espiritual, ya que ella es abiertamente gay.

Page compartió un tweet de crítica diciendo “Oh. K. Um. Pero su iglesia es infame anti lgbtq, así que ¿quizás también aborde eso?”.

Hace 2 días retomó el tema y agregó el tweet que dice “Si eres un actor famoso y perteneces a una organización que odia a cierto grupo de personas, no te sorprendas si alguien simplemente se pregunta por qué no se aborda. Ser anti LGBTQ está mal, no hay dos lados. El daño que causa es severo. Punto final. Envío amor a todos”.

If you are a famous actor and you belong to an organization that hates a certain group of people, don’t be surprised if someone simply wonders why it’s not addressed. Being anti LGBTQ is wrong, there aren’t two sides. The damage it causes is severe. Full stop. Sending love to all

— Ellen Page (@EllenPage) February 9, 2019