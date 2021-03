Elliot Page protagoniza la portada de ''Time'': ''Soy completamente yo''

Elliot Page protagoniza su primera portada, desde que se asumió como hombre trans, luego de darse a conocer en el medio artístico como Ellen y cautivar a la crítica con su papel en “Juno”, el cual –dice- le tomó por sorpresa y no para bien.

Con 34 años de edad, Elliot aparece en la portada de la revista “Time”, para la cual comparte su proceso de adaptación, toda vez que reconoce que el miedo no estaba en externar a su familia la persona que realmente era, pues siempre obtuvo el apoyo de sus padres.

De hecho, recuerda que siempre se identificó como varón y que a los nueve años le pidió a su madre cortarle el cabello pues quería “parecer niño”, algo a lo que ella accedió sin prejuicios. Dice que sabía que sería víctima de comentarios transfóbicos, pero que era un reto que estaba dispuesto a aceptar para poder aceptarse ante el mundo.

Para Elliot, protagonizar proyectos como “Juno”, por la que estuvo postulado a Mejor Actriz, resultó un éxito abrumador, especialmente porque no sentía cómodo en un papel femenino. A este papel llegaron otros como: “X-Men: Días del futuro pasado”, “El Origen” y “The Umbrella Academy”, siempre con una figura femenina con la que no sentía identificada.

A pesar de las críticas y los comentarios transfóbicos, Elliot admite que también se ha visto cobijado por el enorme apoyo de la comunidad trans, a quien dedicó el logro de protagonizar la portada de la revista Time:

With deep respect for those who came before me, gratitude for those who have supported me & great concern for the generation of trans youth we must all protect, please join me and decry anti-trans legislation, hate & discrimination in all its forms. pic.twitter.com/5yr8TYywTn