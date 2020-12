Elliot Page y otros famosos que se han declarado transgénero (fotos)

El martes pasado, Elliot Page anunció que es una persona transgeneró. El actor es conocido por su trabajo en “Juno”, “The Umbrella Academy” y “El Origen”. Con esta declaración, el nombre de Ellen quedó atrás.

A propósito de esto, ofrecemos un listado de integrantes del mundo de la farándula que se han declarado públicamente como personas transexuales.

Laverne Cox

La actriz estadounidense se hizo conocida por ser una estrella de reality shows y productora de televisión. Su popularidad mundial llegó con la serie de Netflix “Orange Is the New Black”, donde interpretó a Sophia Burset. En la producción dio vida a una presa transgénero e incluso tuvo un capítulo dedicado a su transición en donde actuó en compañía de su hermano gemelo. Por ese papel fue nominada a un Emmy como Mejor Actriz.

Zión Moreno

Este año irrumpió en la nueva serie adolescente de Netflix, “Control Z”, una producción al estilo “Élite”, que tiene como protagonistas a un grupo de jóvenes del Colegio Nacional de México. En la serie dio vida a Isabela, una chica popular que guardaba en secreto ser una mujer transgénero, algo que la actriz llevó a la pantalla a través de su propia experiencia.

Jamie Clayton

Conocida por su rol de Nomi en “Sense8”, Jamie Clayton interpreta a una mujer transgénero experta en tecnología. En 2011, la estadounidense habló públicamente de su identidad de género siendo galardonada por la revista Out como parte de sus "Out 100", premios anuales que destacan a integrantes de la comunidad LGBTI.

Daniela Vega

La cantante lírica y actriz chilena, reconocida por su papel en “Una Mujer Fantástica”, ganadora del Oscar a Mejor Película de Habla no Inglesa, se identificó a los 15 años como una mujer transgénero. En la cinta de Sebastián Lelio da vida también a una mujer que por su condición debe enfrentar a la familia de su fallecida expareja, quienes mantienen prejuicios por su relación.

Fue la primera mujer trans en ser presentadora de la ceremonia de los Oscar. Además en abril de 2018 fue elegida por la Revista Time como una de las 100 personalidades más influyentes del mundo.

Las hermanas Wachowski

La dupla de hermanas cineastas, Lana y Lilly, anunció públicamente ser trans. En 2012 Lana marcó la pauta y se convirtió en la primera directora en admitir públicamente que era transgénero. Cuatro años después lo hizo Lily.

Alex Blue Davis

El actor de 37 años saltó a la fama por el papel de Parker en la décimo cuarta temporada de la famosa serie médica Grey’s Anatomy. Además, participó de NCIS y Two Broke Girls, entre otras.

Abril Zamora

La española de 38 años cuenta con una larga trayectoria en el ambiente artístico y ganó popularidad al interpretar a Luna en la serie Vis a Vis.

Elliot Fletcher

El actor de 24 años se destacó con el papel de Noah en Faking It, Aaron en The Fosters y Trevor en Shameless. En 2020 participó en un documental que muestra la inclusión de los artistas transgénero en Hollywood.

Jake Zyrus

El joven actor fue visto por primera vez en la pantalla chica como ‘Sunshine Corazón’, en la serie de Ryan Murphy ‘Glee’. Años después confesaría en Twitter que es un hombre trans.

Carmen Carrera

En 2011, participó en la tercera temporada del programa "RuPaul's drag race" como un hombre "drag queen" de Puerto Rico. A partir de ahí comenzó su transición y de manera paralela documentó el proceso en vídeos de YouTube.

Caitlyn Jenner

En 2015 se publicó la portada de la revista ‘Vanity Fair’ en la que Jenner, hasta ese momento conocida como Bruce, se presentó como mujer: “Call me Caitlyn”. Fue deportista de Juegos Olímpicos y se le conoce por su participación en "reality shows" con sus hijas, las Kardashian.





Karla Sofía Gascón

A la actriz española se le conoció en México con el nombre de Carlos Gascón, cuando formó parte del elenco de la película "Nosotros los nobles". En 2018 anunció que era una persona trans y comenzó su transición.

"Libertad"

Se le conoció primero con el nombre de Armando Palomo. En ese entonces fue villano y protagonista de varias telenovelas de Televisa. Luego interpretó a "Bugambilia" en la obra de teatro "Aventurera". A partir de ahí se hizo llamar Jacqueline Arizmendi o "Libertad".

Felicia Garza

Bajo el nombre de Felipe Gil fue reconocido en la escena musical mexicana. Ganó el festival OTI como compositor. Se casó, tuvo hijos y nietos. A los 74 años de edad, en 2014, ser una mujer trans con el nombre de Felicia Garza.