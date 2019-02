Ellos fueron los ganadores de los Razzie, lo peor del cine 

Los Ángeles (Notimex).- La cinta “Holmes & Watson” dominó hoy con cuatro galardones la entrega de los premios Razzie 2019 a lo peor del cine, en una parodia que se celebra la víspera de la ceremonia del Oscar.

La fundación Golden Raspberry Award destacó que “Holmes & Watson” encabezó a las ganadoras en la 39 edición de los Razzie, tras llevarse los premios a peor película, peor secuela o “remake“, peor director (Etan Cohen) y peor actor de reparto (John C. Reilly).

Donald Trump gana una categoría

El irónico galardón al peor actor fue para el presidente estadunidense Donald Trump por su “interpretación” de sí mismo en los documentales “Death of a Nation” (de Dinesh D’Souza) y “Fahrenheit 11/9” (de Michael Moore).

El mandatario también se hizo merecedor al Razzie al peor “combo” en pantalla, que reconoció tanto su interpretación de sí mismo como a su ego “perpetuando la mezquindad” en “Death of a Nation” y “Fahrenheit 11/9.”

Una integrante del equipo presidencial, la asesora Kellyanne Conway, fue elegida en la categoría de mejor actriz de reparto por su “interpretación” de sí misma en “Fahrenheit 11/9.”

El Razzie a la peor actriz fue para Melissa McCarthy, por las películas “Life of the Party” y “The Happytime Murders“, aunque también recibió el premio “a la redención” por su sobresaliente actuación en “Can You Ever Forgive Me?”

El premio al peor guión fue para “Fifty Shades Freed“, última entrega de la trilogía “Fifty Shades” (Cincuenta sombras de Grey).

Por último, el Razzie especial Barry L. Bumstead, que apunta al mayor fracaso en taquilla de la temporada, fue para “Billionaire Boys Club“, que tuvo entre su elenco a Kevin Spacey.

Los premios Razzie, también conocidos como los antiOscar, fueron creados por el crítico y escritor de cine John J. B. Wilson en 1980 para calificar a lo peor de la industria cinematográfica de Hollywood.