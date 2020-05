CALIFORNIA.— El nacimiento del hijo del magnate multimillonario Elon Musk y la cantante Grimes generó un gran revuelo, y no precisamente por su llegada al mundo, sino por el nombre que recibió el bebé.

Sin embargo, hace un días se dio a conocer que el nombre del niño fue modificado, aunque los padres del bebé no dieron detalles ni él porque del cambio, se supo que la ley de California lo orillo a nombrarlo de otro modo.

Pero aún con el cambio, el niño sigue conservando un nombre poco común y sobre todo difícil de pronunciar. Tan es así, que hasta sus padres difirieron al momento de explicar cómo se dice el nombre de su pequeño.

Luego de la polémica que se ha generado tras el nombre del hijo de Grimes y el dueño de Tesla y Space X, la cantante a anunciado que el pequeño X AE A-Xii, ahora es apodado “Little X” (pequeño X).

Al parecer Grimes se dio de lo impráctico que era llamar X Æ A-12 a su pequeño y mejor optó por un apodo más fácil. Por su parte, los seguidores de la cantante se han mostrado a favor de éste.- Con información de Televisa.News.

•X, the unknown variable ⚔️

•Æ, my elven spelling of Ai (love &/or Artificial intelligence)

•A-12 = precursor to SR-17 (our favorite aircraft). No weapons, no defenses, just speed. Great in battle, but non-violent 🤍

+

(A=Archangel, my favorite song)

(⚔️🐁 metal rat)