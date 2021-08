Elton John no puede dejar de bailar con ''Permission to Dance'' de BTS

Elton John una vez más mostró su apoyo a BTS y reafirmó que está cautivado con "Permission to Dance", al interpretar una estrofa de la nueva canción del grupo surcoreano.

"Cuando las noches se vuelven más frías, y los ritmos te hacen quedar atrás", canta Sir Elton John en un vídeo publicado a través de Twitter en el que también agradeció a BTS y envió “amor a Army”.

🎶When the nights get colder, And the rhythms got you falling behind 🎶 @BTS_twt #permissiontodance pic.twitter.com/3pDhkOiY35 — Elton John (@eltonofficial) August 6, 2021

No obstante, con un gesto hacia su persona, al indicar “amor a Army”, parece que el intérprete de “Tiny Dancer” se autoproclama un seguidor más de BTS, y no sería el único, ya que desde su salto a la industria anglosajona, BTS no ha dejado de sumar celebridades que los respaldan al cantar sus éxitos “Dynamite”, “Butter” o “Permision to Dance”.

Sir Elton John also did the ptd challenge on YouTube & tiktok with the ASL choreo 🙌pic.twitter.com/nScioETFZW — Imen⁷ ⟭⟬ 🦋🧈 (@BTS21_2019) August 6, 2021

Elton John, otra celebridad caída en el 'ejército' de BTS

Cabe destacar que desde el lanzamiento de este último, Elton John comenzó a seguir las redes sociales de BTS, y de hecho, horas antes de que el vídeoclip fuera lanzado, ya había compartido con un millón de seguidores en Twitter que: "Cuando todo parece estar bien, me gusta cantar junto a BTS 'Permission to Dance'".

Y es que desde su salto a América, BTS ha sumado a su "ejército" nada más y nada menos que a John Cena, Ansel Elgort, Camila Cabello, Taylor Swift y Lady Gaga, entre otros artistas que han dedicado desde palabras de apoyo hasta su admiración por cómo la banda de K-Pop llegó a la industria americana para adaptarse y conquistarla.

Camila Cabello en una entrega de premios en la que mostró su apoyo y admiración a BTS. Foto de referecia

De hecho, no sería para nada extraño que, tras las recientes muestras de lo bien que pronuncian el español, BTS esté listo para complacer y lanzarse a la conquista de la industria hispana: ¿sería J-Balvin el elegido para esta empresa?