Embajada China responde a Carmen Salinas; le dicen "ignorante y racista"

MÉXICO.- La Embajada de China en México respondió a la actriz Carmen Salinas, quien dijo en una entrevista que el Covid-19 es un castigo a los “chinitos” por comer “perritos y gatitos”.

Ante los comentarios, la Embajada China respondió:

El origen del virus es desconocido

No se ha logrado identificar el origen del nuevo coronavirus hasta el momento. El discurso extremo de Sra. Carmen Salinas revela falta de conocimiento básico e ignorancia. El término racista “chinito” que apareció en el siglo 19 fue abandonado por la historia y ha sido mencionado nuevamente en el pleno siglo 21 en el marco de una sociedad abierta, plural y globalizada. Esto es una flagrante provocación al pueblo chino y los chinos residentes en el ultramar y, además refleja una falta de valores hacia la humanidad. Al ser una personalidad pública las palabras infundadas de la Sra. Carmen Salinas confunden al público, difaman a China y laceran la amistad entre los pueblos chino y mexicano. Nos oponemos firmemente a sus comentarios, solicitamos que enmiende su error y ofrezca una disculpa pública, agregaron.

Pues tiene razón la embajada, opino! Noticaribe https://t.co/c8fzRGLLnD — Jesús Ortega M. (@jesusortegam) March 21, 2020

.- Con información de El Heraldo de México

