Emilio Estefan le produce un disco a The Wailers

Vuelven a los estudios

MIAMI (EFE).— Sintiendo el espíritu de Bob Marley y con la emoción por el resurgir del regué gracias a la música latina, la icónica banda The Wailers grabó en Miami su primer disco inédito desde 1994. Lo reveló Aston Barrett Jr., quien dio detalles del proceso hecho de la mano del productor Emilio Estefan.

“Durante un concierto de Emily Estefan en Miami conocimos a su papá. Nos invitó a su restaurante, estuvimos hablando de música y nos dijo que le encantaría producirnos un disco, porque el regué está renaciendo”, recordó Barret Jr., actual baterista de la agrupación que fundó y aún integra su padre, el bajista Aston “Family Man” Barrett.

“Mi papá se emocionó mucho con la oferta de Emilio. Él y Bob siempre quisieron un productor de renombre y no lograron trabajar con quienes ellos querían. Para él esto es más que un sueño hecho realidad”, aseguró.

El primer “single” de este disco, que se espera que salga al mercado en los próximos meses, se llama “One World, One Prayer” y no solo “tiene la magia de Bob Marley and The Wailers, sino que se sumaron voces de la familia Marley a este primer sencillo”, señaló el productor.

El tema, grabado mucho antes de la pandemia del coronavirus, es casi la segunda parte de “One Love / People Get Ready”, la icónica canción de la banda del mismo nombre grabada por Bob Marley and The Wailers en regué durante la violenta campaña electoral jamaiquina de 1976.

La versión original, que reza “One Love, One heart. Let's get together and feel all right”, había sido grabada por The Wailers en 1965, pero a ritmo de ska, y el nuevo tema se siente como una fusión entre ambos géneros.

“El proceso de grabación fue muy especial”, aseguró Barrett Jr.

No solo lo hicieron después de haber sido recibidos en las oficinas de Sony Music Latin “como reyes”, dijo, sino que durante el proceso contaron con el apoyo de miembros importantes de la familia Marley. Cedella Marley y su hijo Skipper Marley, hija y nieto de Bob, respectivamente, sumaron sus voces a las de The Wailers.