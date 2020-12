¿Emilio Osorio y Karol Sevilla fueron novios? Yuri levantó sospechas

MÉXICO.- Este domingo Yuri puso en aprietos a Karol Sevilla y a Emilio Osorio, ya que una de sus apuestas de la noche es que detrás de Zombie se encontraba Emilio, el hijo de Juan Osorio, y que la referencia a un corazón roto que había hecho era por su ruptura con la joven cantante, a lo que los demás investigadores pusieron cara de sorpresa.

Yuri agregó que eso lo había escuchado por los pasillos, pero generó que Emilio se volviera tendencia en redes sociales.

#QuiénEsLaMáscara no sabia que Emilio Osorio y Karol Sevilla fueron pareja. Debió haber sido una relación super cortita porque de la nada empezaron a cantar juntos y al poco tiempo ella renunció a la novela — robert (@RobertRG31) December 7, 2020

Esto pasó en "Quién es la Máscara"

Durante la primera participación de Disco Ball, dio una pista sobre la muerte de su segunda madre, es decir, su abuelita, por lo que Carlos Rivera no dudó ni un segundo y cantó Recuérdame, haciendo llorar a los demás investigadores y hasta a Disco Ball.

Juanpa Zurita se autonombró "La güera" cuando Carlos Rivera se refirió a "La Güera" por algo que estaban platicando, Juapa tomó la palabra y dijo "muchas gracias", por lo que a lo largo de la noche todos se refirieron a ella como "La güera" Zurita.

Como Consuelo Duval lo había predicho, debajo de Elefante se encontraba Laura Flores, quien fue la primera en quitarse la máscara durante la semifinal.

"Esta ha sido una experiencia fuera de serie, me encantó estar aquí jugar, bajar unos kilitos, en donde no se imaginan", dijo ella muy contenta. En la segunda ronda de eliminatoria se enfrentaron Disco Ball, Oso Polar, Mapache y Zombie, pero el público decidió que Zombie fuera el que se quitara la máscara. Al final nadie supo quién es porque Omar Chaparro despidió el programa y no será hasta el siguiente domingo donde se revele su identidad.