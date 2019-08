Emily Ratajkowski sube foto con vello en axilas; así apoya al femenismo

EE.UU.— La modelo y actriz estadunidense Emily Ratajowski, escribió un ensayo para la revista Harper’s Bazaar. Dicho trabajo habla sobre feminismo y el derecho de la mujer a decidir.

Para anunciar su ensayo, la modelo utilizó su cuenta de Instagram en donde publicó una fotografía en lencería de encaje, y las axilas con vellos, dando así muestra de lo que habla en su escrito.

En su ensayo Ratajkowski admite que, su condición de mujer blanca le ha otorgado privilegios y “le ha facilitado algunas cosas”, pero no por ello ha dejado de ser víctima de la sociedad heteropatriarcal, y su escrito tiene la intención de hablar de sus experiencias como mujer.

También menciona lo que la “sociedad misógina” espera de una mujer; y de cómo todo el tiempo las mujeres deben poner atención a lo que usan y dónde lo usan, dejando de lado la seguridad y lo que las hace sentir bien.

Sobre depilarse o no, dijo Emily, cualquiera de las opciones está bien, si es una decisión propia que te hace sentir bien contigo misma.

“Para mí, el vello corporal es otra oportunidad para que las mujeres ejerzan su capacidad de elección, una elección basada en cómo quieren sentirse”

“Hay días en los que me gusta afeitarme, pero a veces dejar que mi vello crezca es lo que me hace sentir sexy. No hay una respuesta correcta, ni ninguna opción que me haga más o menos feminista, o incluso una “mala feminista”, para citando a Roxane Gay. Mientras la decisión sea mía, entonces es la elección correcta. En última instancia, la identidad y la sexualidad de un individuo depende de ellos y de nadie más”.