Emir Pabón comparte el 'milagro' de las oraciones de sus seguidores

CIUDAD DE MÉXICO.- Emir Pabón se dice agradecido con Dios, luego de que su esposa Stefanía de Aranda, quien está embarazada, saliera de terapia intensiva. El cantante no pudo más que agradecer al creador por esta segunda oportunidad de vida.

Emir confesó que tras el accidente que sufrieron el 11 de junio pasado en Houston, Texas, pensó que no volvería a ver con vida a Stefanía y que su sueño de tener una familia había llegado a su fin.

"Yo pensé cuando ocurrió el accidente que sería el fin y que no volvería a ver a mi esposa que no conocería a nuestro hijo, que no vería más a la familia a mis padres y todos los que nos quieren. Hoy que agarro la mano de mi esposa y veo el milagro de Dios siento mucho sentimiento y a la vez felicidad porque estoy casado con la mujer indicada, la mujer que Dios me puso en mi camino para ir de la mano toda la vida, es una guerrera y nuestro bebe también".