Emma Stone ya es mamá; sigue siendo un secreto el género de su bebé

EE.UU.— Emma Stone dio a luz a su primer hijo este pasado 13 de marzo según el reporte del medio estadounidense "TMZ".

De acuerdo con el portal, fuentes cercanas a la actriz informaron sobre el nacimiento del bebé de Emma y su esposo Dave McCary, escritor. No obstante, no se reveló el género del recién nacido, cosa que no sorprende ya que la pareja ha mantenido un bajo perfil desde el inicio de su relación.

La noticia del embarazo de la ganadora del Óscar a mejor actriz fue dada a conocer por la revista People, luego de que circularan fotografías de la actriz caminando por las calles y luciendo su avanzado embarazo.

Un relación de varios años

Emma Stone y McCary sostienen una relación desde 2017, en 2019 anunciaron su compromiso públicamente con una romántica fotografía en la que aparece la actriz junto a él mostrando un anillo de compromiso. La boda se dio en privado en medio de la pandemia por Covid-19.

Emma y McCary se conocieron a finales de 2016 cuando la intérprete participó en una de las entregas de "Saturday Night Live". Antes de comprometerse con McCary, Stone tuvo una relación sentimental con el actor Andrew Garfield, con quien protagonizó las películas "The Amazing Spider-Man" (2012) y "The Amazing Spider-Man 2" (2014).

