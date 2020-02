Emma Watson cambia “relación consigo misma”; por apasionado momento

IBIZA.— Hace unos meses la actriz Emma Watson se definió como “self partnered”, que en español viene siendo algo como “relación consigo mismo”.

Sin embargo, ahora fue captada en un apasionado momento con un chico.

El secreto de su nueva relación lo había mantenido con mucha discreción y privacidad, pero era de lógico que no iba poder ocultarlo para siempre.

A días de San Valentín, varias fotos han confirmado que no está soltera.

Aunque se especuló mucho sobre su relación con varios actores, ahora se confirma que Emma está en una relación con un chico que parecer estar alejado del medio del espectáculo.

Y este pasado día de San Valentín, la filántropa se dejó ver muy acaramelada con su nueva pareja en Formentera, una isla situada en el Mar Mediterráneo, muy cerca de Mallorca, Menorca e Ibiza.

Emma Watson y su novio pasaron un San Valentín muy romántico, pues se les vio disfrutar de un paseo en yate, en el que estuvieron dándose apasionados besos y cariñosos abrazos.

🧡 New Photo 🧡



🧡 #EmmaWatson and her boyfriend spending Valentine's day in Formentera [February 14, 2020]🧡



© Emma Watson Update 🧡 pic.twitter.com/UtwascoKsu