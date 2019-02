Emocionada por una serie

Ser Silvia Pinal le deja enseñanzasa Itatí Cantoral

CIUDAD DE MÉXICO (Notimex).— Itatí Cantoral lloró al lado de Silvia Pinal, luego de externar su admiración y cariño, pero sobre todo su agradecimiento por haber confiado junto con la productora Carla Estrada, para protagonizar la bioserie “Silvia, frente a ti”.

La actriz dijo que la fastuosa presentación fue un sueño hecho realidad. “Todo fue tan complicado para interpretar a Silvia Pinal, que no puedo creer que vaya a estrenarse la serie; es el mejor proyecto de mi vida, todo se hizo con respeto”.

Mencionó que fue titánica la lucha de Silvia Pinal, “y esa complicada etapa la formó y debo decir que aunque las cosas han cambiado, aún las mujeres vivimos bajo la sombra del hombre, pero Silvia Pinal siempre peleó por lograr la igualdad, porque la valorarán como actriz, bailarina y cantante”.

La actriz confió a la prensa un secreto de Silvia Pinal: “Un día me dijo, no hay nadie que te maltrate sin que tú lo permitas. Si yo volviera a nacer, me volvería a casar con Enrique solo para tener a Alejandra Guzmán y Enrique, solo por ellos repetiría la historia”, finalizó.

Itatí agradeció que sus hijos Roberto y Eduardo estuvieran presentes durante el lanzamiento de la serie.

“Ellos fueron testigos de lo que tuve qué pasar para lograr este sueño. Vieron cuánto ensayé, y se paró el proyecto me apoyaron”.

El estreno

El primer capítulo en televisión abierta se podrá ver mañana domingo a las 10 de la noche. Habrá una repetición el lunes a las 4:30 de la tarde. La transmisión será de lunes a viernes a las 8:30 de la noche por Las Estrellas. Además de Itatí también actúan Gabriel Soto, Adriana Nieto, Marcelo Córdoba, Pablo Montero y Arturo Peniche.