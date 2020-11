Emotiva despedida de la productora de “Hoy”

Funeraria se llena de flores y gente del espectáculo

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Ayer el programa “Hoy” comenzó en silencio. Andrea Legarreta, Raúl Araiza, Arturo Carmona, Marisol González, Martha Figueroa y Jorge “El Burro” Van Rankin estaban parados en el centro del foro, vestidos en colores blanco y negro, con los ojos cristalizados y la voz cortada. Fue el Negro Araiza el primero en intentar hablar, y el primero en quebrar su voz.

Con velas en las manos, cada uno compartió algunas palabras para la productora Magda Rodríguez, quien falleció el domingo pasado a la edad de 57 años de edad, causando una gran conmoción en el medio.

“Madre, hija, jefa, compañera. Y hoy este programa y los que sigan van para ti, corazón. Gracias por ser siempre positiva, aún en medio de ataques y de cosas negativas. Te admiro, te respeto, y se siente muy vacío este foro sin ti”, dijo Andrea Legarreta.

Todos colocaron veladoras en un altar dedicado a ella, a las huellas de su paso por el medio del espectáculo.

“Una de las cosas que me queda es esa pasión por la tele. Ella hacía lo que fuera para que la tele siguiera viva y por hacer el mejor programa diario”, dijo la periodista Martha Figueroa.

Desde casa, porque está en cuarentena, Galilea Montijo lloró al tratar de compartir un mensaje: “No tengo palabras, muchachos, y les mando muchos besos y aquí estoy con ustedes”.

Mara Patricia Castañeda llegó al foro para compartir una primera parte de la entrevista que le hizo en su programa “En casa de Mara”, donde la productora le contó de su infancia, de sus comienzos como actriz y del salto a ser productora.

Carla Estrada también llegó al foro para recordar algunas anécdotas y compartir un vídeo reciente de su amiga en un curso que habían tomado juntas. El equipo de “Guerreros 2020” (programa que produjo) mandó vídeos externando su dolor y sus condolencias hacia ella.

J Balvin, Laura Flores y Lupita D’Alessio enviaron vídeos al programa abrazando a Andrea Escalona, hija de la productora y al equipo de conductores.

La emisión también contó con vídeos de la propia Magda Rodríguez hablando del programa, de lo mucho que la ilusionaba estar al frente.

Los reporteros del programa, Ernesto Huitrón y Sebastián Reséndiz se encargaron de los enlaces desde la funeraria J. García López, donde estaba el cuerpo de la productora, rodeado de flores enviadas por el medio.

Desde las 7 p.m. del domingo empezaron a llegar a la funeraria artistas, amigos y familiares de Magda.

Hubo quienes llegaron y prefirieron evitar a la prensa, como en el caso de Raúl Araiza, Galilea Monitjo y Jorge “El Burro” Van Rankin. También hubo quienes hablaron de lo increíble de la noticia, del dolor de despedir a una amiga a la que acababan de ver, con la que habían bromeado, reído y hasta hablado del futuro, una amiga a la que pensaron que verían la próxima semana o el próximo lunes en el foro.

Andrea Legarreta enfatizó en la generosidad de Magda y en el sello que le dio al matutino. No pudo contener el llanto al compartir detalles sobre el último día de vida de la productora: “Hoy por la mañana al parecer se sentía bien, se levantó y pidió un jugo, y después pidió que la despertaran a las 11 de la mañana y cuando se acercó la chica a despertarla evidentemente no despertó”.

También recordó la celebración de cumpleaños que hicieron el pasado 22 de octubre, cuando Magda cumplió 57 años. Dijo que ese día hablaron mucho sobre la importancia de estar con la gente que es esencial en tu vida, bailaron y brindaron sin saber que sería la última vez que celebrarían.

“La verdad es que fue un momento muy lindo. Además me da gusto que se haya ido sin sufrimiento, que se haya quedado dormida y ya. Ella se lo merecía”, agregó.

La productora Carla Estrada también se dijo conmocionada por la noticia, pues precisamente este domingo tenía el plan de ver a Magda. Compartió el enorme amor que su hija Andy Escalona profesaba por su mamá y lo unidas que eran.

“Yo quedé que a lo mejor en la tarde la veía, entonces cuando me llega la noticia le marqué a Arturo y le dije ‘dime nada más que estás con Magda’, se quedó callado y me dijo que no, que sí era cierta la noticia”.

Carla dijo que nunca supo que Magda tuviera algún padecimiento: “Siempre fue una mujer muy sana, lo único es que de repente el sobrepeso no es bueno para nadie, pero fuera de eso era una mujer sana”.

Comentó que los restos de la Magda descansarán en Villa del Carbón, donde están sus papás y su abuela.

Arturo Escalona, padre de Andrea, también llegó al lugar sumamente afectado por la noticia: “Qué más les puedo decir, mi compañera, amiga, la mamá de mi hija, una gran persona”.

Elizabeth Álvarez llegó un poco más tarde y soltó en llanto al recordar que apenas el lunes pasado vio a Magda, y que ese día le dijo cosas muy bellas: “Era una mujer trabajadora, incansable, apasionada de la televisión, súper joven. Es una pena enorme para todo el medio artístico y para todas las personas que la conocieron”.

Shanik Berman, Alfonso Waithsman, Yadhira Carrillo y Arturo Carmona también llegaron al sepelio, al igual que Maribel Guardia, quien ha estado como conductora invitada en el matutino recientemente.

“Hoy se me partió por segunda vez el corazón porque hace una semana estaba en el funeral de Alfredo Palacios. Magda se fue demasiado joven pero sí, el sueño de su vida era lo que logró en el programa. El amor de su vida era su hija, ella adoraba a su hija, pero gracias a Dios también tuvo la suerte de ver a su hija triunfar”.

Entre los arreglos florales, también llegó una camioneta cargada de coronas, proveniente del grupo “El Chacaleo”, conformado por periodistas de la fuente de espectáculos que, con decenas de flores, agradecieron el apoyo siempre recibido por Magda, esa mujer que, de acuerdo a todos los que llegaron al lugar, era muy trabajadora, perfeccionista, pero al mismo tiempo alegre, capaz de dar oportunidades a muchas personas, de creer y de apoyar en la medida de sus posibilidades.