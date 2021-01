Emotivo mensaje de Orlando Bloom a Katy Perry en investidura de Biden

El actor se unió a los miles de internautas, quienes elogiaron la presentación de la cantante en el Capitolio donde cantó "Firework".

WASHINGTON.— Katy Perry fue otra de las cantantes que fueron parte del evento de investidura de Joe Biden como presidente de los EE.UU.

La ceremonia que inició al mediodía con la participación de Lady Gaga y Jennifer Lopez, finalizó con una presentación espectacular de Katy, quien en redes sociales se ganó los aplausos, elogios y por supuesto palabras de admiración.

Uno de los que emitió un emotivo mensaje fue su esposo, el actor Orlando Bloom, quien se dijo orgulloso de ella y al borde de las lágrimas por su actuación en el Capitolio.

La actuación de Katy fue el cierre más espectacular que miles de personas pudieron ver desde hace mucho tiempo.

Pues para dicha presentación, la cantante interpretó el tema "Firework" ("Fuegos artificiales") y no pudo haber elegido mejor, ya que la cantante deslumbró al hacer uso de fuegos artificiales, los cuales llenaron de luz y color el cielo de Washington D.C.

Además, Katy Perry lució impresionante, enfundada en un elegante traje blanco de mangas largas, combinado con guantes y joyería plateada.

Orlando Bloom no ocultó que sintió mucha emoción por la increíble actuación de Katy Perry, y a través de un romántico mensaje felicitó a la cantante:

Por su parte, la cuenta oficial del evento de Biden agradeció a Katy Perry "por encender la noche con su chispiante actuación de 'Firework'"; y como se vio en el momento de la actuación de la cantante, Joe y su esposa Jill Biden se mostraron muy atentos y emocionados ante la interpretación de Katy.- Con información de rtve.

Thank you @KatyPerry for lighting up the night with your sparkling performance of "Firework." 🎇#Inauguration2021 pic.twitter.com/QAarZwLApB