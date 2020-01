Empresa de Ari Borovoy ya no hará la gira de OV7

Kalimba reveló que tras el conflicto entre Ari Borovoy y los demás integrantes de OV7, la empresa BOBO Producciones no estará involucrada en la nueva gira.

A finales de noviembre del año pasado, Ari Borovoy y Mariana Ochoa hicieron evidentes los conflictos internos en la agrupación, pues la empresa de Ari estaba atrasada en pagos del 90 Pop Tour.

Tras el pleito, se puso en duda la gira que 0V7 previamente había anunciado para celebrar sus 30 años de trayectoria y aunque poco después aseguraron que si habría gira, no han dado más detalles al respecto.

Bobo Producciones empresa de Ari Borovoy y su hermano Jack creó el concepto del 90 Pop Tour, por lo que Ari además de ser parte de OV7 tenía otras implicaciones en la agrupación. Sin embargo, tras la mala experiencia decidieron finalizar el contrato con ellos y ahora simplemente será un integrante más del grupo.

“Ari entraría aquí no como manager, sino como parte del grupo y no, no es Bobo quien llevará la gira”, reveló Kalimba.