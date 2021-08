Empresa está lucrando con el nombre de Sammy Pérez: Miguel Luis advierte

El amigo y compañero del fallecido comediante aseguró que una empresa se está aprovechando de la imagen del difunto.

CIUDAD DE MÉXICO.— Miguel Luis, amigo y compañero de Sammy Pérez en diversos programas de comedia, advirtió a todas las personas que una empresa está lucrando con el nombre del comediante fallecido a causa de complicaciones con el Covid-19.

El también humorista aseguró que él no va a permitir que se use el nombre de Sammy para engañar a las personas, por eso acudió a los medios de comunicación para denunciar esta situación.

"Por ahí me estaban diciendo de Evolution Pro, que yo ni conozco quiénes son esas personas, esa empresa y pues que tengan cuidado la gente de los artistas porque hay veces que nada más le dicen, pero no sabemos si es verdad o es mentira. Quieren aprovecharse, pero no van a poder porque aquí sabemos poner a la gente en su lugar y como debe de ser”, expresó el amigo incondicional de Sammy Pérez.

Vuelve a arremeter contra Zuleika Garza

Pese a que la novia de Sammy ha desmentido que no huyó con las cuentas bancarias del también actor y que tampoco lo abandonó en el hospital como aseguró Eugenio Derbez y los sobrinos del también actor, Miguel Luis reiteró su crítica hacía Zuleika Garza comentando que ésta dejó tirado a su amigo como "mueble viejo".

"Fue y lo aventó nada más como un mueble viejo y eso no se vale. Espero que esa señora nunca le hagan algo porque va a sentir algo duro en carne propia. No quiero saber nada de ella”, expresó muy molesto el amigo de Sammy Pérez.

¡En exclusiva para #VLA, el comediante Miguel Luis explota en contra de la pareja sentimental de Sammy al darse a conocer que lo abandonó! 😱📺 #QuieroCantarSin >> https://t.co/gQ6ToAZJMg pic.twitter.com/jGXUWCLqDK — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) August 5, 2021

Miguel Luis, también confirmó que el único famoso que apoyó económicamente a Sammy Pérez con los gastos hospitalarios y funerarios fue Derbez.

"Pues únicamente él (Eugenio Derbez), él es la persona indicada y más correcta, porque aunque no lo crean, nos ha apoyado en nuestras carreras y también como persona es muy lindo", señaló el también actor.

