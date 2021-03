En agosto, Morat lanzará “un disco a la vieja escuela”

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— En la radio, la televisión, las plataformas digitales y en la calle se escucha todo el tiempo la música urbana, pero para el grupo colombiano Morat, que aún no se arriesga a probar estos ritmos, es una tentación en la que no quiere caer. Sus integrantes aseguran que el pop es hoy reguetón y que el pop como se conocía no existe más.

“Si te soy sincero, para mí el pop se volvió el reguetón, el pop ahorita es reguetón, nosotros no hacemos pop por eso”, declaró en entrevista Juan Pablo Villamil, guitarrista de la banda.

“Los jóvenes marcan las tendencias, ellos escuchan la música de hoy y dicen qué es el pop, pero en realidad lo que se escucha ahora es reguetón, así que eso que conocíamos como música pop ya no existe, por eso tampoco podríamos decir que lo que hacemos es pop”, explica Villamil.

El grupo estrena este fin de semana “Balas perdidas”, el concierto en vivo que grabó en 2019 y ahora se puede ver en Amazon Prime Video, con el cual la banda cierra esa parte de su carrera, antes de involucrarse en el lanzamiento de su nuevo material, el cual, afirma, se aleja del pop y el urbano para probar con nuevos ritmos.

“Nosotros nos hemos puesto a explorar distintos géneros: pop, rock, balada y hasta flamenco”, dice Simón Vargas, otro de los integrantes de la banda, al tratar de describir su música.

“Me parece que el formato que tenemos nos da la libertad de explorar con ritmos y no sonar a lo que ya hemos hecho ni a lo que marca la moda. Tenemos 17 canciones grabadas. Grabamos en cinta y es algo que no se suele hacer tanto ahora y que nos abrió la cabeza. Entre julio y agosto lanzamos el disco”, cuenta Simón.

Este nuevo material es descrito por sus integrantes como “un disco a la vieja escuela” y pueden presumir que lo hicieron durante los días de confinamiento en Los Ángeles, California.

El grupo confía en que este nuevo material, al igual que lo que antes han hecho, sea del agrado de sus fans antiguos y también de aquéllos que los descubran con el show que transmitirán en la plataforma digital, ya que una de las claves de su éxito es su sonido tan particular, el cual busca no imitar a otro.

“Nos gusta pensar que nuestro sonido es distinto a lo que se escucha actualmente en todos lados, sin duda es un sonido muy característico y siempre hablamos de que existe una presión de hacer música como la que suena ahora”, apunta Villamil.

“Pero siempre nos preguntan en qué momento estaríamos dispuestos a hacer esos ritmos y sentimos que, aunque hoy se escucha eso, no estamos cerrados, pero el día que lo hagamos es porque estamos seguros de que puede funcionar para nuestro proyecto”, añade.

Para la banda colombiana no solo el pop como se conocía ha dejado de existir, también las propuestas musicales de grupos o bandas, algo que ellos ven como un plus para su propuesta.

“Hay mucha gente que encuentra positivo que hagamos cosas distintas. No solo en el género sino en el formato, la banda es algo que ya no se ve tanto en la música y le da sonoridad distinta. Aspiramos a que más gente nos descubra, aquéllos que quizá no han escuchado nuestro proyecto”, detalla Martín Vargas.

La razón por la que la banda decidió llevar su concierto a una plataforma de streaming se debe a que cree que es la manera de seguir presente.

“Ésta es la mejor combinación, inmortalizar una de nuestras mejores giras”, expresa Simón Vargas.