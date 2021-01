"En condiciones totalmente inaceptables: Thalía habla de su abuelita

La cantante ha compartido en redes sociales sobre el estado de salud de su abuelita la señora Eva Mange.

MÉXICO.— Doña Eva Mange Marquez, abuelita de Thalía y Laura Zapata, tuvo una merma en su salud, lo cual la ha dejado en una situación complicada a sus 103 años de edad.

Laura Zapata dio a conocer desde el fin de semana que doña Eva está mal de salud y pidió las oraciones de sus seguidores para su abuelita.

Pero ahora, es Thalía, quien informó que su abuelita está en condiciones que impiden festejar su cumpleaños este lunes 18 de enero.

A través de Instagram, Thalía pidió una cadena de oración para la pronta recuperación de doña Eva Mange.

"Por ahora no podemos dar tantos detalles de lo acontecido a su salud; pero en estos momentos sí quisiéramos pedirles una oración por ella. Oraciones y luz, para que recupere pronto la salud que se ha visto comprometida", añadió la intérprete de "Arrasando".

Su mensaje se suma a las palabras de Laura, quien a través de redes sociales declaró que su abuelita no estaba bien y por ello pedía orar por ella.

"Me encuentro atendiendo este asunto para determinar el motivo de la disminución de su salud" comentó la actriz y añadió "Les pido una oración por ella y por mí", en una publicación de hace unos días.

Laura Zapata aseguró que buscará la cárcel para los responsables de la aparición de los nueve escaras de decúbito en todo el cuerpo de su abuelita.

Ella es mi guerrera y la amo !!! Hoy cumple 103 años. Ilusionada y feliz me aislé para verla y festejarla, con gran ilusión cumplí todos los protocolos para asistir a su cumpleaños. Pasé la prueba del #Covid -19 Pero la felicidad se convirtió en gran dolor. Así la encontré. 1 de 9 pic.twitter.com/L6zDeXkX5V

Estos son los “cuidados” que le han procurado a mi Abuela. Tiene 9 ESCARAS DECÚBITO. No puedo creer que esto esté sucediendo. Situación que me ocultaron durante todo este tiempo. Hoy por fin pude ver todo el daño ocasionado. He tomado cartas en el asunto. Cárcel a responsables.💔 pic.twitter.com/VWu0LGwRCv