Jerry Velázquez recibe su primer premio de teatro

Los premios son algo importante en la carrera de un artista, para Jerry Velázquez significa que está en el camino correcto al haber elegido la actuación para realizarse profesionalmente.

El actor yucateco recibió en días pasados un importante premio de teatro en Ciudad de México y en entrevista con el Diario compartió todo lo que sintió en la segunda gala de los Premios Metropolitanos, la cual estuvo llena de importantes celebridades del ámbito artístico.

Jerry Velázquez no podía creerlo cuando escuchó que los conductores lo mencionaran como ganador a Mejor Actor de Reparto en Musical por la producción “Casi normales”.

En ese momento pasaron por su mente emociones y hasta sintió que el cuerpo se le entumía cuando caminó hacia el escenario.

No creía lo que estaba viviendo, y no porque no lo mereciera, si no porque junto a él estaban postulados gente importante de teatro.

En el escenario, con los nervios un poco dominados, se sintió honrado y agradecido con toda la gente que lo ha apoyado en estos doce años de carrera.

“Me di cuenta que voy por el camino correcto porque a veces surge la duda. Este premio lo tomo como un indicador y un impulso para seguir dando todo lo mejor de mi en cada proyecto que emprenda en el futuro”, dijo el actor yucateco.

Los Premios Metropolitanos celebraron su segunda edición, y aunque se puede decir que están en pañales, los hace importantes que son verdaderos críticos de teatro y gente especializada que elige a los ganadores, explica Jerry Velázquez.

Por la alfombra del evento desfilaron, entre otras figuras, Rebecca Jones, Fernanda Castillo, Juan Manuel Bernal, Marina de Tavira, Héctor Bonilla, Ludwika Paleta, Danieja Luján, así como el elenco de las obras postuladas.

Son doce años que Jerry le ha dedicado a la vida artística con el canto, el baile, los escenarios, el cine, la televisión.

En su camino hay sacrificios y satisfacciones, pero hoy más que nunca está convencido de que nació para estar en los escenarios.

Era un adolescente cuando decidió participar en un reality de Disney en su natal Mérida, a donde viaja cuando el tiempo y sus compromisos lo permiten.

A cada proyecto Jerry le guarda un especial cariño, pero independientemente del premio que recibió, el musical “Casi normales” le llamó la atención porque es algo diferente a lo que había realizado en su carrera.

“Aprendí mucho de Henry (su personaje), del tema de la obra que fue algo complejo, oscuro. Fue todo un reto actoral”, enfatizó el actor.

Ha recibido muchas felicitaciones, su familia está orgullosa de él y sus amigos brincaron de alegría al enterarse de la noticia.

La primera fue Michelle Rodríguez, quien condujo la ceremonia, quien estaba en un cambio de vestuario y salió corriendo, para abrazar a Jerry.

La gala de los Premios Metropolitanos fue transmitida en vivo y para quienes no la vieron, está disponible en YouTube, en el canal oficial de los galardones.

Como parte de la comunidad teatral mexicana, el actor está agradecido con estos premios “porque nos han volteado a ver y eso nos impulsa a seguir apostando por buenas producciones”.

Este año será más que un buen recuerdo para Jerry Velázquez, porque también cumplió su sueño de ser parte de un proyecto relacionado con “Aladdin”, su personaje y película favorita.

El actor da voz al personaje —fue llamado una vez más por Disney— y junto con su familia vio el filme en su reciente viaje a Mérida.

Hace unos meses estuvo en Nueva York para prepararse más y crecer más en su carrera.

“Regresé con más ganas de seguir y dar todo en lo que se me presente”.

En el camino de Jerry Velázquez hay pronto una película por estrenar y toda la energía para seguir creciendo.— Santiago Cortés Pérez

De un vistazo

Su primer premio

En doce años de carrera, es el primer premio que recibe Jerry Velázquez. Considera que este galardón logrará darle más impulso a sus proyectos. En “Casi normales” compartió escenas con Susana Zabaleta y Mariano Palacios. La temporada concluyó hace unos meses.