En enero lanzará nueva producción Selena Gómez

La espera se acorta

MADRID (EFE).— Selena Gómez regresa a la música después de una larga pausa con un álbum que verá la luz el 10 de enero y del que aún no se conoce el nombre, aunque sí se sabe que incluirá las canciones lanzadas recientemente “Lose You to Love Me” o “Look at Her Now”.

Los seguidores de la cantante llevan tiempo refiriéndose al disco como “SG2” a falta de título oficial para la producción, que ya puede reservarse, según anunció ayer Universal Music.

“Lose You to Love Me” es el primer tema con el que Selena se coloca en el número 1 de la lista de Billboard Hot 100. Es una canción polémica porque sus seguidores la relacionan con su fallido idilio con Justin Bieber al hablar de una relación tóxica.

El vídeo del tema, que en sus primeras 10 horas en YouTube había superado las 4.5 millones de visualizaciones, fue grabado con un iPhone y en él solo se ve el rostro en blanco y negro de Selena con expresiones que revelan el proceso que siguió desde la ruptura hasta esta etapa de amor a sí misma.

Musicalmente, “Lose You to Love Me (Te perdí para amarme)” recuerda a las baladas de Lana del Rey. Es una pieza sencilla y lenta en la que el piano es prácticamente el único instrumento, que además es apenas una compañía para la voz.

Selena compartió el vídeo con un mensaje en el que explicó que “esta canción fue inspirada por muchas de las cosas que han pasado en mi vida después de sacar mi último disco”.

“Quiero que la gente se sienta esperanzada y sepa que cuando pase todo estarán más fuertes y serán una mejor versión de sí mismos”.

La cantante tiene una carrera paralela como productora audiovisual con las series “13 Reasons Why” y “Living Undocumented”.