En los hospitales se escucha a Los Ángeles Azules

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Los Ángeles Azules han vivido muchas maravillas de la vida en Iztapalapa, lugar de donde son originarios y en el que hoy ven a sus paisanos morir a causa de la pandemia.

Actualmente Iztapalapa es el lugar en México con más casos de coronavirus, un total de 6 mil 48 confirmados. El doctor Elías, líder la agrupación, sabe de gente cercana a ellos afectados por el Covid-19. El intérprete considera que los contagios se elevaron por ser la alcaldía más grande y humilde del país.

“Somos millones en Iztapalapa y además no es una alcaldía rica, la gente trabaja día a día para comer; hay que pagar renta, luz, además, aumentaron las tarifas de la luz y el agua, sumando el gas, son muchos gastos para gente que no tiene tantos recursos”, afirma Elías.

“Los que venden chicles, antojitos como las papitas, chicharrones, los de las nieves, los puestos de hamburguesas, hot dogs, los tamales y el atole en las mañanas, de eso es nuestro pueblo”, agrega.

Como médico, está al tanto de que en algunos hospitales utilizan la música como método para sanar a los pacientes infectados y es un mecanismo que él también recomienda.

“Han puesto música para la gente que está desesperada con Covid-19, ponen la música de Los Ángeles Azules y de otros grupos y les ayuda para restablecer su organismo, sube su adrenalina, no sé, no puedo explicar qué hace la música, no está en el esquema de tratamiento ‘póngale música para la temperatura’, pero sí ayuda”.

La agrupación lanzó una nueva versión de su canción “Las maravillas de la vida”, junto a la cantante pop argentina Lali Espósito; con esta melodía esperan dar un mensaje de aliento.

Este tema es parte de su nuevo disco “De Buenos Aires para el mundo”, en el que además incluyen colaboraciones con artistas como Vicentico y Abel Pintos.

Para Lali, cantar con Los Ángeles Azules es una meta alcanzada.

“Me crié en un típico barrio del sur de Buenos Aires, me crié con la cumbia, tengo una hermana fanática de Los Ángeles Azules y los conocí por ella cuando era muy niña, en mi casa se escuchaba cumbia popular, hay algo de cierta manera muy natural para mí con la cumbia, no es que me parezca algo raro o alejado de lo que tengo en mi esencia”, aseguró Lali Espósito.

Para la cantante argentina reinterpretar una canción tan emblemática significó un reto, pero el grupo mexicano le envió el arreglo con las precisiones necesarias, a lo que ella agregó su esencia pop pero afirma que la nueva canción guarda mucho de la original.

“Que te llamen Los Ángeles Azules para hacer una canción es como que Maradona te invite a jugar al fútbol con él, hay algo de su historia, sus canciones y de su universo tan popular, que han llegado a tanta gente en Latinoamérica y el mundo; yo me puse feliz por la invitación pero mis amigos y familia más, porque significa mucho para mucha gente”.

“Es una letra que en su momento tenía una connotación y ahora tiene otra que le podemos dar en este contexto de pandemia tan raro, porque es una canción con mucha ilusión, de: esperemos, viene el disfrute del amor, al fin”.

De un vistazo

Desde Argentina

El vídeo de “Las maravillas de la vida” fue grabado durante un concierto en el que Lali subió al escenario junto a Los Ángeles Azules en el Salón Unione e Benevolenza de Buenos Aires. Este tema es parte del nuevo disco del conjunto mexicano “De Buenos Aires para el mundo”.

Más colaboraciones

El material musical incluye otras colaboraciones con artistas como Vicentico y Abel Pintos. “Las maravillas de la vida” lleva miles de reproducciones.