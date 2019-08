En pie de lucha por una mayor inclusión

La diversidad, delante y detrás de las cámaras

NUEVA YORK (AP).— Agencias, guionistas, productores: es hora de que Hollywood promueva más la diversidad tras bambalinas, dice Dascha Polanco.

Además, la talla, el parecido físico, la raza, la edad o la orientación sexual ya no deben ser criterios de Hollywood para decidir si un actor es tradicional o no, pide la actriz dominicana-estadounidense, coprotagonista de la serie de Netflix recién concluida “Orange is the New Black”.

“Nosotros somos la tradición, somos la realidad”, expresa Dascha en una entrevista. “Hollywood ha sido muy exclusivo en cuanto a quién considera que es un actor, cómo quiere representarnos en la pantalla”.

Para ella la diversidad en el cine y la televisión está avanzando lentamente, pero que es igual de importante hacerlo detrás de las cámaras. Su búsqueda de trabajo le ha dejado cicatrices emocionales. A diario lucha con su “autoestima, la aceptación y el cuidado de mí misma”.

“Gran parte de mi vida como niña y como adulta joven ha estado influenciada por cómo la gente me aceptará o por sentir que no soy capaz de lograr ciertas cosas debido a mi aspecto. Tuve mucho miedo de salir a hacer audiciones y que me dijeran: ‘Bueno, tienes que perder peso, tienes el pelo rizado’”, comparte Dascha.

Aprender a hacer las paces con la discriminación y los prejuicios de su pasado es clave para la actriz: “Se trata de aprender a acoger esas cicatrices y usarlas como base, no como identidad”.

Ahora que “Orange…” terminó, Dascha quiere disfrutar más de cada momento de su carrera. Próximamente aparecerá en la adaptación cinematográfica del musical de Broadway “In the Heights” de Lin-Manuel Miranda, y como en los viejos tiempos, ya regresó al circuito de las audiciones.

“Estoy de regreso en el campo de batalla”, indica. “Sigo sin conseguir papeles y viendo a quién se los dan, alguien totalmente opuesta a mí en cuanto a talla, imagen, experiencia… No necesariamente más o menos talentosa. Es solo que, tú sabes, hay mucho por hacer para que haya un cambio”.

Pero ella —asegura— tiene la mentalidad de una luchadora. “No tengo tiempo para sentarme a esperar… Siempre estoy pensando cómo puedo capitalizar. Es algo que aprendí de (el actor y rapero) 50 Cent”.