En polémica por un vídeo

Susana Zabaleta envía un mensaje a López-Gatell

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Susana Zabaleta está dando de qué hablar en redes sociales tras compartir un vídeo dedicado al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo López-Gatell.

Con sensual voz, la actriz dice mientras se acaricia el cuello, el cabello y el rostro: “Estimado doctor Gatell, usted tiene toda mi atención y estimula mis funciones mentales superiores, gracias doctor Gatell, gracias”.

“Yo estoy con usted, estimado Dr.@HLGatell”, se lee junto al vídeo posteado en Twitter. En Instagram, compartió el vídeo en sus “moments”, y se puede observar un instante en el que la actriz suelta una carcajada al inicio de la grabación.

El breve material desató la crítica entre muchos cibernautas, quienes consideraron poco oportuno este vídeo, pues México atraviesa un momento crítico por la pandemia del Covid-19, se registran 11, 729 fallecidos y 101, 238 contagios.

Otros señalaron, además, que la actriz cae en lo “ridículo” y “vulgar”.

“No era necesaria tanta denigración. No fue simpático, ni fue el mejor momento. Te informo que hoy murieron 1,092 personas por contagio del #COVID19”.

“Ella es una provocadora y diría que con los años ha perdido categoría. Se ha vulgarizado. ¿Qué busca Zabaleta mostrando una actitud de mujer ‘urgida’ porque ni siquiera es seducción? A la esposa de López-Gatell, hermana de la actriz Ana Colchero, debe resultarle muy desagradable”.

Luego de que se hizo viral el vídeo, la actriz y cantante detalló que fue una broma, que lo hizo de manera sarcástica y que no lo hizo por buscarse publicidad ya que no necesita ese tipo de atención.

“Era un chiste, fue en respuesta a un mensaje que el doctor Gatell mandó a una senadora hace tres días. Creo que se puede hacer crítica a través del sarcasmo y el humor, esa ha sido mi manera de ser en mas de 30 años de carrera, no me gusta la solemnidad activista, el humor ayuda a crear una reflexión más profunda. La gente puede estar de acuerdo conmigo o no, pero esa es la libertad de expresión, hay gente que me mienta la madre y hay gente que no; agradezco que piensen distinto a mí”, detalló la actriz.

Explicó que el clip fue hecho luego de una junta que tuvo con su manager y su hija, y que era una forma de chiste y aunque a muchos parece no haberles gustado, ella está en su derecho de publicarlo y no permitirá que le coarten su libertad de expresión.

“Me pareció una forma inteligente de responder . Soy una artista y jamás pensé en ser activista, me choca la seriedad activista, al que no le guste, que no vea el vídeo, como decía Larry, 'por qué tengo que entrar yo a la cárcel por la libertad de expresión de todo el mundo', perdón pero esta genial que la gente piense distinto a mí”, detalló.

La también cantante explicó que pese a las críticas que ha recibido su vídeo, no dejará de decir lo que ella desee, porque esa es la libertad de expresión que como mexicana tiene, y lo seguirá haciendo, pues detalló que sin libertad los artistas no existen.

El programa virtual forma parte del segmento “martes de relaciones” que incluye programas como “Bodas arregladas y Matrimonio a primera vista”; en él Susana conversa con parejas de famosos sobre cómo están viviendo la cuarentena con las complicaciones que implica pasar juntos las 24 horas del día.

En su caso, si bien ahora no tiene una pareja, para ella lo más complicado ha sido la convivencia consigo misma y con sus hijos. Por un lado porque su hijo Matías es un adolescente que está enamorado y deben decidir cuándo puede o no ver a su novia, y por otro, porque su hija Elizabetha estudiaba actuación en Londres y ahora lo hace en forma remota.