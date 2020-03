En prisión, Harvey Weinstein da positivo a coronavirus (Covid-19)

El exproductor de cine Harvey Weinstein fue diagnosticado con coronavirus (Covid-19), según confirmó el sistema penitenciario al portal Deadline, citado por Infobae.

Weinstein, quien la semana pasada cumplió 68 años, se encuentra cumpliendo una sentencia de 23 años por abuso y violación en la Instalación Correccional de Wende, una prisión de máxima seguridad en las afueras de Buffalo, al norte de Nueva York. En este mismo lugar se encuentra registrado al menos un caso más de Covid-19.

Se cree que Weinstein ya estaba infectado cuando se le trasladó de Rikers Island, una cárcel de la ciudad de Nueva York.

Trascendió que en Rikers también varios reclusos así como personal han arrojado positivo al virus y que habría al menos 38 contagiados.

Este sábado, la presidenta de la junta de directores de las prisiones de la ciudad, Jacqueline Sherman, envió una carta a funcionarios del estado y la ciudad pidiendo que reclusos de bajo perfil y alto nivel de contagio fueran dejados en libertad.

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, informó este domingo precisamente que 23 reclusos de bajo perfil fueron puestos en libertad y que se evalúa la situación de otros 200, para prevenir más contagios que siguen creciendo en la ciudad, donde ya sobrepasan los 9.000 casos.

23 inmates are being released today. We have an additional 200 being evaluated right now for release who have less than 90 days left in their sentences.



Our focus is doing this safely and with the right supervision after release.