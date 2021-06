En redes sociales exigen detener a Memo Aponte, tras arresto de YosStop

El youtuber y actor de doblaje Memo Aponte volvió a dar de qué hablar al hacer una nueva parodia, en esta ocasión, sobre los personajes de la película de Disney Luca que volvió a desatar los comentarios de usuarios en las redes sociales.

La razón de estas extrañas caracterizaciones fue debido al reciente estreno de la película de Pixar Luca.

Y como ya es costumbre en su canal, sube un vídeo disfrazado como los personajes de cintas de Disney, en los que pasea por lugares como parques, supermercados y centros comerciales.

Los cosplays de Memo Aponte parecen miniaturas de videos de Dross, que grotesco pic.twitter.com/VnWqJEODYd — Roberta Pardo (@lengwiss) June 29, 2021

Disgusto de los internautas con Memo Aponte

Sin embargo, los internautas ponen en tela de juicio no sólo el humor que maneja o la creatividad de sus vídeos, pues no han sido del agrado de muchos, a pesar de que tienen miles de reproducciones.

Lo que ahora se preguntan los usuarios de las redes, después de la detención de la youtuber YosStop, es cuándo aprenderían a Memo Aponte, sobre el cual pesan acusaciones de acoso y abusos a menores.

yosstop y rix son romies, solo falta memo aponte y la comunidad youtubera se limpiará un 2% pic.twitter.com/pOGdqlmafj — beck. (@impoliteswift) June 30, 2021

La versión de Memo Aponte

Guillermo Aponte Mille, mejor conocido como Memo Aponte, se volvió tendencia en redes sociales tras supuestas acusaciones de abuso y acoso sexual.

El actor de doblaje aclaró que "nunca he obligado a nadie a hacer algo que no quiere" y reconoció que fue un error no poner límites entre su vida privada y pública.

Bandx, no hay que olvidar que Memo Aponte y Ricardo Ponce siguen libres, la detención de Yosstop está chida pero NO HAY QUE DEJAR DE RECORDAR QUE DOS DEPREDADORES SEXUALES SIGUEN SIN CASTIGO. pic.twitter.com/hEZlmR5QPZ — Nodal 🌵 (@ElbuenGeorge93) June 30, 2021

Crece la presión en las redes sociales

Ahora, con la detención de YosStop, los reclamos y las peticiones de justicia contra las presuntas víctimas de Memo Apunte resurgieron, y muchos usuarios se preguntan ¿cuándo detendrán al acto de doblaje, o acaso cuenta con la protección de algún poderoso?

Rix, Memo Aponte, Yayo y Yosstop encontrandose en el reclusorio. pic.twitter.com/7mCxsyJofM — Politécnico (@polituitts) June 30, 2021

Tendencia en Twitter

A finales de febrero de hace un año, el actor fue tendencia en Twitter, luego de que varias usuarias de la red social compartieran sus historias sobre las ocasiones en las que fueron víctimas de acoso y abuso por parte de Memo Aponte.

Las acusaciones y denuncias, al parecer no atendidas, resurgen con más fuerza, y ante la detención de otros youtubers, y exigen que también la justicia atienda el caso de Memo Aponte.

Ahhhh, también de estos 2, Memo Aponte y Ricardo Ponce siguen libres, NO HAY QUE DEJAR DE RECORDAR QUE SON AGRESORES SEXUALES Y SIGUEN LIBRES. pic.twitter.com/wxqXHpgecK — natalia (@eleveeeee) June 30, 2021

Con información de infobae.com.