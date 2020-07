En “Tiempos de tap”

Melodías de los años 40 y 50 en inglés y español

The Blue Skies Band invita a un viaje al pasado por medio del espectáculo musical y de baile “Tiempos de tap”, que ofrecerán este sábado 25, a las 8 p.m., por medio de la programación de la Temporada Olimpo Online del Ayuntamiento de Mérida.

La banda “back in time” ofrece melodías de antaño, muchas de éstas estadounidenses que se podrán disfrutar en el espectáculo, con repertorio en inglés y español.

El espectáculo también incluye baile a cargo del bailarín Román Chan, integrante del grupo.

El programa incluirá repertorio con ritmos de swing, funk, jazz y bossanova, detalla Cris Alcocer, integrante de la agrupación.

Detalla que la banda integra su repertorio con cóvers que han sido éxitos de distintas épocas, que hicieron famosos artistas como Frank Sinatra.

También se escucharán temas que han adaptado, como “Para no verte más”.

En la velada tocarán temas como “Come Together” de The Beatles; un popurrí de canciones de musicales como “Singing In The Rain”, “Cabaret” y “Hello Dolly”, entre otros.

El músico comenta que con el proyecto se han presentado en diversos escenarios públicos y privados durante dos años.

Detalla que el grupo “vintage” ha grabado vÍdeos en blanco y negro, con vestuarios de época, como portan en sus presentaciones, el cual es un distintivo.

“La música que tocamos es retro y siempre tratamos de tener el vestuario acorde a los años 40 y 50”, detalla.

Cris Alcocer comenta que querían hacer algo diferente y tomaron este estilo de música, combinando el tap.

El pianista invita a ver el espectáculo que ofrecerán, lleno de estilos musicales.

Comenta que las presentaciones en línea son una nueva forma de ofrecer los espectáculos, de estar vigentes, y tendrán que acostumbrarse por un tiempo a este formato debido a la contingencia por el Covid 19.

Los fundadores del grupo son Guillermo Morcillo (voz), de Argentina, y Cris Alcocer (piano).

También integran el grupo Victoria Ballote (sax), Roberto West (bajo) y Manuel Canul (batería).

El precio para ver la transmisión es de 120 pesos.

Los accesos se adquieren en Tusboletos.mx. Solo se debe entrar al portal de la boletera, buscar el evento, comprar y recibir el acceso para ver la transmisión.

Para más información de la banda puedes consultar la cuenta de Facebook con el nombre de la banda.— Claudia Sierra Medina