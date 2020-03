LOS ÁNGELES.— El actor estadounidense Billy Porter, que interpretará al hada de la nueva versión de "La Cenicienta" ("Cinderella"), aseguró a CBS News que este personaje no tendrá género definido en esta nueva cinta.

