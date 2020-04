En vivo: One World: Together At Home, el concierto contra el Covid-19

NUEVA YORK (AP) — Hoy sábado se realizará el especial organizado por Lady Gaga “One World: Together At Home”, dirigido a contribuir a la lucha contra el coronavirus y celebrar a los trabajadores de la salud en el frente de la batalla.

¿A qué hora comienza el concierto?

“One World: Together At Home” (“Un Mundo: Juntos en Casa”) comenzará a la una de la tarde, hora del centro de México, como un concierto de seis horas vía streaming conducido por Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel y Stephen Colbert. A las 9 de la noche continuará con una transmisión televisiva que podrá verse simultáneamente por ABC, NBC, CBS, Univision, iHeartMedia y Bell Media.

¿Quiénes participarán?

La lista de participantes incluye a luminarias como Lady Gaga, los Rolling Stones, Alicia Keys, Paul McCartney, Elton John, Jennifer López, Billie Eilish, Lizzo, John Legend y Taylor Swift, además de los reggaetoneros colombianos J Balvin y Maluma, en el concierto televisado de dos horas.



Natti Natasha aparecerá en el evento previo junto a Anitta, Becky G, Juanes, Luis Fonsi y Sebastián Yatra, así como Adam Lambert, Annie Lennox, Billy Ray Cyrus, Charlie Puth, Ellie Goulding, Jennifer Hudson, John Legend, Kesha, Lady Antebellum y Michael Bublé. Algunos artistas cantarán, otros enviarán mensajes de ánimo y esperanza.

¿Dónde ver One World: Together At Home en vivo?

El concierto se transmitirá en YouTube, en la cuenta de Global Citizen. También podrá ser visto en televisión por TNT a partir de las 19 horas y por la señal de E! a las 22 horas. Otra opción es por Sony Channel, hoy a las 19 horas y mañana por AXN a las 17 horas. También estará en la cuenta de Facebook de MTV Spain.

Síguenos en Google Noticias