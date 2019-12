“Enamorándonos” y su maldición: fraude, relación con el narco y crímenes

“Enamorándonos”, el popular programa de TV Azteca, está envuelto en polémica, esta vez por otro asesinato de uno de sus participantes. En realidad no es la única, pues alrededor de esta serie de televisión figuran oscuros detalles como acusaciones de fraude, presuntas bodas falsas, una red de prostitución y hasta supuestos vínculos de sus participantes con el narcotráfico.

Anteriormente, Fabrizio Presley, quien también formó parte de La Academia, procedió legalmente contra “Enamorándonos” porque, dijo, lo engañaron y no le pagaron el dinero que le prometieron.

“Me dijeron: Vas a entrar, después te hacemos amoroso y te daremos llamado diario. Nada de eso pasó”, explicó. “Estoy muy molesto y decepcionado. Una de las personas de la producción me invitó a participar. Obviamente me dijo que había dinero de por medio, entonces fui al programa, y cuando me preguntaron por quién me gustaría ir, les dije que por Serrat; me contestaron que con ella ya no se podía. Me impusieron a Popotitos, y bueno, después de la desilusión, lo primero que se me vino a la mente fue el dinero y acepté”, declaró.