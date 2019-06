“Enamorándonos” no se cambia de televisora

La productora Magda Guzmán negó que el programa “Enamorándonos” vaya a integrarse a Televisa.

“Es un rumor en lo absoluto, el programa no viene para Televisa y no estoy yo al mando, eso fue una de las cosas que uno oye y no se tiene la menor idea”, aseguró.

Te puede interesar: Amenazan de muerte a ex participante de “Enamorándonos”

“Estamos planeando diferentes cosas para Univisión, pero todavía no hay nada por delante, pero inmediatamente con mucho gusto lo avisaría”, añadió la productora de “Hoy”.

El rumor se dio luego de que Álex Kaffie aseguró que se grababa un programa piloto de la nueva versión para televisa, la cual tendría a Mauricio Barcelata como conductor.

Magda Guzmán fue la encargada del reality show antes de cambiarse de televisora. Por ahora, el programa continua al aire por la señal de “Tv Azteca” y presumen un buen rating.

Polémica

“Enamorándonos” estuvo en los reflectores luego de que una integrante del programa fuera encontrada muerta en su casa. Además, se acusó a la producción de “trata de blancas” por la manera en la que se presentan a las mujeres.- El Universal

Te puede interesar: Encuentran muerta a participante de “Enamorándonos”